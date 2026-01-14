Певицу Светлану Лободу потребовали признать террористкой
Поводом послужило выступление артистки на частном корпоративе для россиян в Таиланде
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить певицу Светлану Лободу и присвоить ей статус террористки и экстремистки, пишет Telegram‑канал Mash.
Поводом послужило выступление артистки 11 января на частном корпоративе для россиян на острове Пхукет в Таиланде. Как утверждается, гонорар певицы за мероприятие составил 15 млн рублей.
Кроме того, Лобода дала отдельный концерт для преимущественно русскоязычных релокантов. Артистке, напомним, запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО.
В своем обращении в Генпрокуратуру Виталий Бородин выдвинул предположение, что полученные средства могли быть направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. В качестве аргумента он напомнил, что ранее певица неоднократно заявляла о финансировании украинской армии.
Это не первый резонансный эпизод с участием Светланы Лободы. Артистка, осудившая действия России и переехавшая в Европу, уже оказывалась в центре скандала во время концерта в Ереване. Тогда она эмоционально отреагировала на отказ одной из зрительниц критиковать Россию в связи с началом специальной военной операции.
На текущий момент официальная реакция Генеральной прокуратуры на запрос ФПБК не поступала. Проверка и последующее присвоение статуса террористки или экстремистки возможны только по решению суда при наличии достаточных оснований.
Ранее стало известно, что доходы Лободы снизились в пять раз после отъезда из России.
16:33:02 14-01-2026
Точно террористка! Такими губищами она вполне может подорвать радиорелейный шкаф!
16:59:25 14-01-2026
Гость (16:33:02 14-01-2026) Точно террористка! Такими губищами она вполне может подорват... Мутная тетка. Губы типично экстримисткие, без шуток.
18:00:59 14-01-2026
Артистке, напомним, запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО.
Из рассказа стало ясно, что это на долго ?
19:54:58 14-01-2026
Призыв к миру и к прекращению агрессивной войны - какой же это "терроризм"?
21:45:24 14-01-2026
Гость (19:54:58 14-01-2026) Призыв к миру и к прекращению агрессивной войны - какой же э... Что-то не припомню её призывов к миру и прекращению агрессивной войны, развязанной киевскими властями в Донбассе, начиная с 2014. Против АТО она ничего не имела. Спокойно тусовалась в Москве, лезла во все артпроекты. Мне она на глаза попалась во время шоу "Голос. Дети". Как поет сама Лобода, ни разу не довелось услышать. Песен её не знаю.
00:54:59 15-01-2026
Гость (21:45:24 14-01-2026) Что-то не припомню её призывов к миру и прекращению агрессив...
Так и запишем, гражданин отрицает украинскую агрессию против русскоязычного населения до 2014 года. Смотрите-ка, вы теперь тоже террорист как и Лобода 🤣
12:55:26 15-01-2026
А что это за губошлеп?