Певицу Светлану Лободу потребовали признать террористкой

Поводом послужило выступление артистки на частном корпоративе для россиян в Таиланде

14 января 2026, 16:15, ИА Амител

Светлана Лобода / Фото: @lobodaofficial

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить певицу Светлану Лободу и присвоить ей статус террористки и экстремистки, пишет Telegram‑канал Mash.

Поводом послужило выступление артистки 11 января на частном корпоративе для россиян на острове Пхукет в Таиланде. Как утверждается, гонорар певицы за мероприятие составил 15 млн рублей.

Кроме того, Лобода дала отдельный концерт для преимущественно русскоязычных релокантов. Артистке, напомним, запрещен въезд в Россию на 50 лет из-за критики СВО.

В своем обращении в Генпрокуратуру Виталий Бородин выдвинул предположение, что полученные средства могли быть направлены на поддержку Вооруженных сил Украины. В качестве аргумента он напомнил, что ранее певица неоднократно заявляла о финансировании украинской армии.

Это не первый резонансный эпизод с участием Светланы Лободы. Артистка, осудившая действия России и переехавшая в Европу, уже оказывалась в центре скандала во время концерта в Ереване. Тогда она эмоционально отреагировала на отказ одной из зрительниц критиковать Россию в связи с началом специальной военной операции.

На текущий момент официальная реакция Генеральной прокуратуры на запрос ФПБК не поступала. Проверка и последующее присвоение статуса террористки или экстремистки возможны только по решению суда при наличии достаточных оснований.

Ранее стало известно, что доходы Лободы снизились в пять раз после отъезда из России.