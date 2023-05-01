Локомотив сошёл с рельсов из-за взрыва на ж/д путях в Брянской области

Движение на участке приостановлено

01 мая 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Брянской области с рельсов сошёл локомотив в результате взрыва на железнодорожных путях, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава", – написал глава региона.

Пострадавших нет, движение на участке приостановлено. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, на второй нашли взрывное устройство.