Локомотив сошёл с рельсов из-за взрыва на ж/д путях в Брянской области
Движение на участке приостановлено
01 мая 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Брянской области с рельсов сошёл локомотив в результате взрыва на железнодорожных путях, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава", – написал глава региона.
Пострадавших нет, движение на участке приостановлено. На месте работают оперативные службы.
Ранее в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, на второй нашли взрывное устройство.
16:04:51 01-05-2023
почему позволяют въезжать на территорию страны всем подряд?
21:35:18 02-05-2023
За то вражеские укронацистские жд целехиньки и гоняют к фронту средства убийства наших воинов беспрепятственно.
06:55:18 03-05-2023
Гость (21:35:18 02-05-2023) За то вражеские укронацистские жд целехиньки и гоняют к фрон... Вот именно!! (