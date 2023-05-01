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Локомотив сошёл с рельсов из-за взрыва на ж/д путях в Брянской области

Движение на участке приостановлено

01 мая 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Брянской области с рельсов сошёл локомотив в результате взрыва на железнодорожных путях, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"В Унечском районе на 136-м километре ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава", – написал глава региона.

Пострадавших нет, движение на участке приостановлено. На месте работают оперативные службы.

Ранее в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, на второй нашли взрывное устройство.

чрезвычайное происшествие

Комментарии 3

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Элен без ребят

16:04:51 01-05-2023

почему позволяют въезжать на территорию страны всем подряд?

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Гость

21:35:18 02-05-2023

За то вражеские укронацистские жд целехиньки и гоняют к фронту средства убийства наших воинов беспрепятственно.

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Гость

06:55:18 03-05-2023

Гость (21:35:18 02-05-2023) За то вражеские укронацистские жд целехиньки и гоняют к фрон... Вот именно!! (

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