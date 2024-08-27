Ловили почти час. Появились подробности погони за пьяным водителем в Барнауле
В отношении водителя возбудили 15 административных материалов
27 августа 2024, 11:33, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя, который устроил погоню вечером 26 августа. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Алтайскому краю.
Отмечается, что в 21:00 полицейские получили информацию о том, что в районе улицы Чудненко ездит нетрезвый мужчина на Toyota Mark II. Нарушителя настигли на Петра Сухова, однако требование остановиться он проигнорировал и попытался уйти, создавая аварийные ситуации на дороге.
В районе дома № 89 по улице Советской Армии он не справился с управлением и врезался в Nissan Tiida, но и после продолжил побег. В итоге к преследованию подключились дополнительные машины ДПС, а также экипаж ППС.
В 21:48 в районе дома № 69 по улице Энтузиастов автомобиль загорелся, водитель остановился, покинул салон и был задержан. Место происшествия огородили, а проезд был здесь ограничен до тех пор, пока пожарные не потушили огонь.
"Личность водителя автомобиля Toyota Mark II установлена, им оказался житель краевой столицы 1992 года рождения. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, был доставлен в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу для установления всех обстоятельств", – рассказали в полиции.
В итоге в отношении мужчины составили восемь административных материалов за проезд на красный сигнал светофора, два материала – за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, а также по одному – за невыполнение требования полицейского остановиться, вождение без прав, выезд на встречную полосу, поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки, оставление места ДТП.
Кроме того, в его отношении усматривают признаки уголовного нарушения по статье 261.1 УК РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение или имеет судимость.
Машину горожанина изъяли. Полиция проводит проверку.
11:43:29 27-08-2024
Ну что сказать... Конченный
12:05:09 27-08-2024
Марк2, прямоток, это почти диагноз.
12:14:09 27-08-2024
За езду без прав нужен реальный срок. Потому как права отбирают, но никого это не останавливает от поездки за рулем. Тут просто комбо, конечно.
12:14:18 27-08-2024
Чем мне нравятся копы в США, что в таких случаях они имеют права пристрелить обкурыша.
12:35:48 27-08-2024
Гость (12:14:18 27-08-2024) Чем мне нравятся копы в США, что в таких случаях они имеют п...
Там пристреливают и в других разных случаях.И не только обкурышей.
12:38:14 27-08-2024
Зачем машину тушили? Просто надо было проконтролировать догорание и всё.
14:04:08 27-08-2024
Гость (12:38:14 27-08-2024) Зачем машину тушили? Просто надо было проконтролировать дого... Потому что там могло быть еще кое-что, understand?
13:22:34 27-08-2024
1992 года рождения -- так то подходит, может искупить
15:50:47 27-08-2024
То есть они час подвергали опасности других людей пока этого обдолбыша ловили? Интересно если бы он сбил кого или врезался, типа полицейские не причем? Может раз стрельнуть надо было и все? В кого то он в итоге и врезался же судя по всему.
17:24:23 27-08-2024
Гость (15:50:47 27-08-2024) То есть они час подвергали опасности других людей пока этого... Они ему не наливали. А раз сваливал обязаны задержать, может он тебя изнасиловал, на радостях напился и давай гонять. Стрельба в городе чревата, а вдруг рикошет?
01:56:14 28-08-2024
Гость (17:24:23 27-08-2024) Стрельба в городе чревата, а вдруг... Действительно, стрелять многие не умеют...