НОВОСТИПроисшествия

Ловили почти час. Появились подробности погони за пьяным водителем в Барнауле

В отношении водителя возбудили 15 административных материалов

27 августа 2024, 11:33, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя, который устроил погоню вечером 26 августа. Подробности сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что в 21:00 полицейские получили информацию о том, что в районе улицы Чудненко ездит нетрезвый мужчина на Toyota Mark II. Нарушителя настигли на Петра Сухова, однако требование остановиться он проигнорировал и попытался уйти, создавая аварийные ситуации на дороге. 

В районе дома № 89 по улице Советской Армии он не справился с управлением и врезался в Nissan Tiida, но и после продолжил побег. В итоге к преследованию подключились дополнительные машины ДПС, а также экипаж ППС.

В 21:48 в районе дома № 69 по улице Энтузиастов автомобиль загорелся, водитель остановился, покинул салон и был задержан. Место происшествия огородили, а проезд был здесь ограничен до тех пор, пока пожарные не потушили огонь.

"Личность водителя автомобиля Toyota Mark II установлена, им оказался житель краевой столицы 1992 года рождения. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, был доставлен в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по Барнаулу для установления всех обстоятельств", – рассказали в полиции.

В итоге в отношении мужчины составили восемь административных материалов за проезд на красный сигнал светофора, два материала – за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, а также по одному – за невыполнение требования полицейского остановиться, вождение без прав, выезд на встречную полосу, поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметки, оставление места ДТП.

Кроме того, в его отношении усматривают признаки уголовного нарушения по статье 261.1 УК РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение или имеет судимость.

Машину горожанина изъяли. Полиция проводит проверку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

11:43:29 27-08-2024

Ну что сказать... Конченный

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:05:09 27-08-2024

Марк2, прямоток, это почти диагноз.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:09 27-08-2024

За езду без прав нужен реальный срок. Потому как права отбирают, но никого это не останавливает от поездки за рулем. Тут просто комбо, конечно.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:18 27-08-2024

Чем мне нравятся копы в США, что в таких случаях они имеют права пристрелить обкурыша.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:48 27-08-2024

Гость (12:14:18 27-08-2024) Чем мне нравятся копы в США, что в таких случаях они имеют п...
Там пристреливают и в других разных случаях.И не только обкурышей.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:14 27-08-2024

Зачем машину тушили? Просто надо было проконтролировать догорание и всё.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:08 27-08-2024

Гость (12:38:14 27-08-2024) Зачем машину тушили? Просто надо было проконтролировать дого... Потому что там могло быть еще кое-что, understand?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:34 27-08-2024

1992 года рождения -- так то подходит, может искупить

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:47 27-08-2024

То есть они час подвергали опасности других людей пока этого обдолбыша ловили? Интересно если бы он сбил кого или врезался, типа полицейские не причем? Может раз стрельнуть надо было и все? В кого то он в итоге и врезался же судя по всему.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:23 27-08-2024

Гость (15:50:47 27-08-2024) То есть они час подвергали опасности других людей пока этого... Они ему не наливали. А раз сваливал обязаны задержать, может он тебя изнасиловал, на радостях напился и давай гонять. Стрельба в городе чревата, а вдруг рикошет?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:56:14 28-08-2024

Гость (17:24:23 27-08-2024) Стрельба в городе чревата, а вдруг... Действительно, стрелять многие не умеют...

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров