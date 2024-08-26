Автомобиль загорелся после полицейской погони в Барнауле

По словам очевидцев, никто не пострадал

26 августа 2024, 22:24, ИА Амител

Полицейские гнались на улице Юрина за автомобилем со спущенными колесами. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в один момент погоня за Toyota Mark II проходила на улице Юрина. Как уточняет паблик "В курсе 22", она закончилась на улице Энтузиастов, в районе пересечения с Солнечной Поляной. Там автомобиль загорелся.

По информации паблика, пострадавших нет. Водитель успел выскочить из авто прямо на ходу. Очевидцы рассказали amic.ru, что он якобы мог сам поджечь свою машину. Подробности инцидента уточняются.