НОВОСТИПроисшествия

Автомобиль загорелся после полицейской погони в Барнауле

По словам очевидцев, никто не пострадал

26 августа 2024, 22:24, ИА Амител

Полицейские гнались на улице Юрина за автомобилем со спущенными колесами. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, в один момент погоня за Toyota Mark II проходила на улице Юрина. Как уточняет паблик "В курсе 22", она закончилась на улице Энтузиастов, в районе пересечения с Солнечной Поляной. Там автомобиль загорелся.

По информации паблика, пострадавших нет. Водитель успел выскочить из авто прямо на ходу. Очевидцы рассказали amic.ru, что он якобы мог сам поджечь свою машину. Подробности инцидента уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

22:44:32 26-08-2024

Пристрелить утырка нечаянно на месте
Что-бы другим не повадно было

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:25 27-08-2024

А что, сам не сгорел? Хорошее бы файер шоу получилось

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:59 27-08-2024

"Марковник", это диагноз.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:40 27-08-2024

Оригинальный ход с поджогом своего автомобиля. Все верно просчитал. Лучше уж сжечь консервную банку, чем сесть лет на 15 за провоз наркоты в особо крупном размере. Наверно заранее все продумал на случай преследования полицейских.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров