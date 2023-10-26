"Меняем рынок". Эксперт о новых трендах строительства коттеджных поселков в Барнауле

Узнали, какие дома сейчас предпочитают покупать жители Барнаула

26 октября 2023, 10:35, ИА Амител erid: LjN8JxHjL

Небывалый рост показывает малоэтажное строительство в Алтайском крае – две трети от всего введенного жилья в этом году. Почему жители Барнаула переезжают из квартир в частные дома, в "Переговорке" на amic.ru рассказал директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Также поговорили о том, почему сейчас люди предпочитают одноэтажные дома и какие еще новые тенденции появились в современном малоэтажном строительстве. А еще Александр Верясов рассказал, как компания "АлтЭкоАрт" собирается менять рынок и почему ратует за коттеджные поселки без заборов.

Кто в "Переговорке"



Верясов Александр Михайлович – директор ООО "АлтЭкоАрт".

Родился в 1988 году, в 2007-м окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.

С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис Спорт", реставрации здания на Льва Толстова, 23.

С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства.02:30 Почему люди ринулись покупать загородное жилье. Александр Верясов сравнивает стоимость частного дома и квартиры, а также условия жизни.

03:25 "Раньше дом считался жильем для богатых". О ценах на дома вместе с земельным участком.

05:13 К чему нужно быть готовым при покупке дома.

06:12 "Помогаем даже с оформлением документов". В каком состоянии сдает дома компания "АлтЭкоАрт"?

07:02 "Квартира на земле". О новых трендах в малоэтажном строительстве: одноэтажные дома, энергоэффективность и качество. И минимум огорода.

08:52 Зачем "АлтЭкоАрт" проводит экспертизу каждого своего построенного дома и почему не боится, что их "съедят клиенты"?

12:04 "Подселяем людей по интересам". Что и где сейчас строит "АлтЭкоАрт"?

16:18 "Без заборов и вырубки деревьев". О новом проекте компании "АлтЭкоАрт", который может изменить и рынок, и клиента.

19:49 Почему не стоит останавливать стройку зимой?

21:19 Как попасть на экскурсию по проектам компании ООО "АлтЭкоАрт" и какие дома не стоит покупать.

Продажа объектов коттедж-парка "Статус": агентство недвижимости "Грант" 560-141.

ИП Верясов А. М.​

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