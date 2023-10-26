"Меняем рынок". Эксперт о новых трендах строительства коттеджных поселков в Барнауле
Узнали, какие дома сейчас предпочитают покупать жители Барнаула
26 октября 2023, 10:35, ИА Амител erid: LjN8JxHjL
Небывалый рост показывает малоэтажное строительство в Алтайском крае – две трети от всего введенного жилья в этом году. Почему жители Барнаула переезжают из квартир в частные дома, в "Переговорке" на amic.ru рассказал директор ООО "АлтЭкоАрт" Александр Верясов. Также поговорили о том, почему сейчас люди предпочитают одноэтажные дома и какие еще новые тенденции появились в современном малоэтажном строительстве. А еще Александр Верясов рассказал, как компания "АлтЭкоАрт" собирается менять рынок и почему ратует за коттеджные поселки без заборов.
Кто в "Переговорке"
Верясов Александр Михайлович – директор ООО "АлтЭкоАрт".
Родился в 1988 году, в 2007-м окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.
С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис Спорт", реставрации здания на Льва Толстова, 23.
С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства.02:30 Почему люди ринулись покупать загородное жилье. Александр Верясов сравнивает стоимость частного дома и квартиры, а также условия жизни.
03:25 "Раньше дом считался жильем для богатых". О ценах на дома вместе с земельным участком.
05:13 К чему нужно быть готовым при покупке дома.
06:12 "Помогаем даже с оформлением документов". В каком состоянии сдает дома компания "АлтЭкоАрт"?
07:02 "Квартира на земле". О новых трендах в малоэтажном строительстве: одноэтажные дома, энергоэффективность и качество. И минимум огорода.
08:52 Зачем "АлтЭкоАрт" проводит экспертизу каждого своего построенного дома и почему не боится, что их "съедят клиенты"?
12:04 "Подселяем людей по интересам". Что и где сейчас строит "АлтЭкоАрт"?
16:18 "Без заборов и вырубки деревьев". О новом проекте компании "АлтЭкоАрт", который может изменить и рынок, и клиента.
19:49 Почему не стоит останавливать стройку зимой?
21:19 Как попасть на экскурсию по проектам компании ООО "АлтЭкоАрт" и какие дома не стоит покупать.
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ИП Верясов А. М.Реклама
10:57:19 26-10-2023
Ринулись покупать потому что сельская ипотека с низким процентом и выгодно вложить денюжку в надежде спасти от инфляции. Но это призрачные ожидания.
11:37:23 26-10-2023
И тут Остапа понесло! А Михельсона просто жалко, толковый ведь мужик, а купился на ля-ля.
12:13:04 26-10-2023
Если стекловатные человейники - аналог доходных домов в городах эпохи феодализма 19-го века, то здесь мы имеем попытку создать доходную деревню, проще говоря, желание стать барином. Всё тот же феодализм с сельской спецификой. Во всех случаях имеет место быть феодальная эксплуатация жильцов за счёт взвинчивания тарифов УК.
13:14:55 26-10-2023
Феодализм на марше! (12:13:04 26-10-2023) Если стекловатные человейники - аналог доходных домов в горо... дурной чтоли? я летом плачу за дом 700-900р, зимой в лютые морозы 4500 за все в сумме, вместе с мусором и обслуживанием котла. 120 квадратов дом. Сколько ты, умный феодал платишь за свою хрущевку в 30 квадратов? Лишь бы чирикнуть?
12:59:49 26-10-2023
А где современные дома? На рендерах у компании двухэтажные коробки из 90х
13:04:08 26-10-2023
все нормально, работает человек. придумывает проекты, НЕ СИДИТ, не ноет. Это уже здорово! клиентов вам богатых и побольше)
13:33:23 26-10-2023
Я недавно видел подобные одноэтажные дома за посёлком Благодатное.Впечатление грустное.Лепят один на другом.Расстояние между домами в ряду около 5 метров.Окно упирается в окно соседнего дома.Сами дома из пенобетона на ленточном фундаменте.Долго он простоит?Участки тоже какие то куцые,не знаю,сотки 4 если будет,то хорошо.В общем прослеживается та же тенденция-взять больше денег за фуфло.
13:49:32 26-10-2023
Афиноген (13:33:23 26-10-2023) Я недавно видел подобные одноэтажные дома за посёлком Благод... 5 метров? поверьте это даже много. Недалеко от меня натыкали домиков, там с крыши гаража снег падает в окно соседнего двора. там метра 2 меж домами. Вообще ощущение, что мы не в великой и необъятной России, а в какой то Японии живем, где земли нет а людей хоть отстреливай. Лепят прям жуть, плюс строят из говна и палок. Был на Лосихином острове, есть красивые домики, не спорю, но ведь это болото. и фундамент там должен быть готовый к болотной местности. Но....атм простую ленту кидают, закрыли, замазали, заложили...гарантийный срок отстоит а там хоть огнем гори. Ну жесть просто же. Должны быть какие то службы которые должны ограничивать вот такие горе застройки. Люди в большинстве своем, которые клюют на эти петушатники, они не понимают в строительстве, да и не могут все быть строителями и понимать, у них ума не хватает, что в болотистой местности то стопудов будут проблемы всегда, не говоря уже о тонкостях и надежностях конструкций, поэтому клиент должен быть защищен государством от таких горе строителей. Должны быть нормы, проверки и прочее... P.S. я кстати с первым домом так же лоханулся, а потом строил сам. Да дороже, но я знаю, что мой дом выдержит и простоит больше чем проживу я и мои дети. И бомбоубежище и подвал.
15:10:48 26-10-2023
Гость (13:49:32 26-10-2023) 5 метров? поверьте это даже много. Недалеко от меня натыкали... Да ,вы правы,выход только один -брать самому землю и самому же застраивать,иначе бешеные деньги уйдут кобелю под хвост.А все эти организации ,которые должны блюсти правила и законность застройки тоже ,видно, больше в карман смотрят,чем на законы.Поражает меня вся эта продажная система.Всё испохабят ,за что не возьмись.Не только в строительстве а и в остальном тоже.В советское время такого безобразия не было.
13:43:26 26-10-2023
глянул видос. жесть. недайбог там жить. уллица узкая, даже машинам не разъехаться. преддомовая территория никакая. парковочное место под 1 машину. серьезно? У многих в частном доме 2 машины, ибо супруга оба чаще всего работают. Не говоря уже про гостей, им куда вставать? за шлагбаумом? тогда чем этот гадюшник лучше обычного двора хрущевок? места ровно так же, не припарковаться ни протиснуться. Вам земли чтоли мало руской? Вы че строгаете по 4-5 соток клетки? У меня 10 соток, и уже понял, что очень мало, как можно жить на 4 сотках не представляю. Жалко этих людей, которые влезут в ипотеку на полжизни ради этих 4 соток с сараем. Нормальные проекты начнут возводить в сибири то?
13:50:44 26-10-2023
Вопрос к подрядчику - в развитии инфраструктуры микрорайона, в недрах которого в Бельмесево стоится Статус не хочет ли застройщик принят участие - также для своих заказчиков так сказать? Недавно рядом со Статусом жители микрорайона по ППМИ построили шикарную детскую площадку, наличие которой также положительно влияет на продажи в Статусе - может подрядчик что-нибудь тоже предложит в развитие инициатив жителей? Дом в Статусе порядка 12 млн на что то там 160 кв.м. под отделку... с пустым участком под газоном. То есть цена приличная имею ввиду.
13:53:58 26-10-2023
Бельмесево (13:50:44 26-10-2023) Вопрос к подрядчику - в развитии инфраструктуры микрорайона... в Бельмесях 12 лямов? у вас там мозги радаром (хотя он вроде бы туда не отсвечивает) выжгло что ли??? или земли пара гектаров?
19:01:09 26-10-2023
Гость (13:53:58 26-10-2023) в Бельмесях 12 лямов? у вас там мозги радаром (хотя он вроде... У подрядчика замах на миллион, а удар на 5 копеек. Был в его стройке за Октябрьским - врагу не пожелаешь. Откровенно убогая архитектура домов, дешманские решения и т.д.
14:01:50 26-10-2023
Множество таких посёлков понастроили под Москвой. Скандал на скандале из-за взвиничания поборов буквльно за всё, за газ, электричество, вывоз мусора, даже за проезд как бы к собственному дому по принадлежащей "застройщику" и барину частной дороге. Кто-то думает, что здесь будет иначе? Ага, ну-ну...
14:44:25 26-10-2023
Гость (14:01:50 26-10-2023) Множество таких посёлков понастроили под Москвой. Скандал на... Да успокойся ты панику нагнетать, ципсошник чтоли? Живи дальше в хрущевке своей в 30 квадратов. Я уже выше тебе отвечал )
16:21:45 26-10-2023
Гость (14:44:25 26-10-2023) Да успокойся ты панику нагнетать, ципсошник чтоли? Живи даль... Сразу видно - сам "барин" пишет, образование, стиль, слог и этика на уровне пэтэушного техникума.
19:04:27 26-10-2023
Очень многие подрядчики лютый эконом пытаются выдать за статус. Покупаете частный дом у застройщика - наймите тех.надзор.
22:36:29 26-10-2023
Ржу не могу, земли им не хватает!
09:46:24 01-11-2023
Вон соседу подрядчик строит, на ровном месте деньги стрижет. Недавно вон позвонил заказчику- тут перепад уровня в 5 см. , Надо срочно 20 тонаров щебня и песка, и тот одобрил. В итоге один самосвал привезли.... Строить надо самому, все эти подрядчики в сметах такое прячут , дивизию снабдить хватит!