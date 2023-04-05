Лучше один раз увидеть. В Автоцентре АНТ появился в наличии новый кроссовер OMODA С5
На ультрасовременный OMODA С5 с полным приводом действует особое предложение
05 апреля 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK68FA
В начале марта 2023 года бренд OMODA представил на российском рынке кроссовер OMODA C5 с новым мотором и интеллектуальной системой полного привода. Познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв футуристичного кроссовера теперь можно и в Барнауле, у официального дилера OMODA – в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д.
Эффективный двигатель
Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 (кстати, в переводе с китайского это значит новая мода) получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI (Technische Grundlagen Der Informatik, с нем. яз. – технические основы информатики). Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжён с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT (Dual Clutch Transmission, с англ. – коробка передач с двойным сцеплением) "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.
Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина АИ-92.
Система полного привода
В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь установлена интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя.
Продвинутая система располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колёс и отдельно – в принудительном порядке. Помимо прочего, кроссовер получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.
Автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в шести направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY (название компании произошло от смешения слов "звук" (соннус – лат.) и sunny-boys – "солнечные ребята") с восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.
Полноприводный кроссовер OMODA C5 c новым мотором и трансмиссией предлагается в двух комплектациях.
Только до 15 апреля 2023 года действует особое предложение на OMODA C5 с полным приводом в Автоцентре АНТ. Все подробности на сайте omoda-ant22.ru или в самом центре.
В мае 2023 года модельный ряд футуристичных автомобилей в Автоцентре АНТ пополнит OMODA S5.
Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д
Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00
Отдел продаж: +7 (3852)230−030
Сервисный центр: +7 (3852) 230−010
Сайт: omoda-ant22.ru
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10:09:54 05-04-2023
Подскажите очередь живая или по записи? или вообще нет?
10:21:54 05-04-2023
Сколько Омода стоит Оденег?
10:56:50 05-04-2023
от 2 до 3 млн
11:03:39 05-04-2023
От обилия китайских автомобилей внезапно заполонивших улицы и автосалоны у меня уже рябит в глазах. Внешность у Омода для меня слишком экстравагантная, хочется больше классических решений. Хотя, это наверное в силу возраста. Молодёжи может и зайдёт
15:03:14 05-04-2023
Робот, турбонаддув и цена 2-3 ляма - мечта, а не машина...
15:49:47 05-04-2023
в других салонах стоит он от 2 до 2.35 там три версии есть джой 55 базовые опции. лайстайл 66, ультимат 73. если в ант дороже то проще пригнать
16:10:49 05-04-2023
А что у народа денег стало много ? Зарплаты я что-то не заметил чтобы за год хоть как-то ощутимо выросли, а машины в 2 раза подорожали, причем предлагается в основном кривой китай, но за конские деньги. И что налетают и разбирают ? Да ну нафиг, забиты наверняка салоны этим хламом, пуст продаваны сами на них ездят за такие деньги.