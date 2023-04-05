Лучше один раз увидеть. В Автоцентре АНТ появился в наличии новый кроссовер OMODA С5

На ультрасовременный OMODA С5 с полным приводом действует особое предложение

05 апреля 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK68FA

OMODA С5 / Фото: Автоцентр АНТ

В начале марта 2023 года бренд OMODA представил на российском рынке кроссовер OMODA C5 с новым мотором и интеллектуальной системой полного привода. Познакомиться с новинкой и пройти тест-драйв футуристичного кроссовера теперь можно и в Барнауле, у официального дилера OMODA – в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 249д.

Эффективный двигатель

Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 (кстати, в переводе с китайского это значит новая мода) получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI (Technische Grundlagen Der Informatik, с нем. яз. – технические основы информатики). Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжён с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT (Dual Clutch Transmission, с англ. – коробка передач с двойным сцеплением) "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.

Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина АИ-92.

























OMODA С5 / Фото: Автоцентр АНТ

Система полного привода

В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь установлена интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя.

Продвинутая система располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колёс и отдельно – в принудительном порядке. Помимо прочего, кроссовер получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.

Автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в шести направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONY (название компании произошло от смешения слов "звук" (соннус – лат.) и sunny-boys – "солнечные ребята") с восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.

Полноприводный кроссовер OMODA C5 c новым мотором и трансмиссией предлагается в двух комплектациях.

OMODA С5 / Фото: Автоцентр АНТ

Только до 15 апреля 2023 года действует особое предложение на OMODA C5 с полным приводом в Автоцентре АНТ. Все подробности на сайте omoda-ant22.ru или в самом центре.

В мае 2023 года модельный ряд футуристичных автомобилей в Автоцентре АНТ пополнит OMODA S5.

OMODA S5 / Фото: Автоцентр АНТ

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 14:00

Отдел продаж: +7 (3852)230−030

Сервисный центр: +7 (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

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