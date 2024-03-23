Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

По словам Дмитрия Пескова, стороны подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом

23 марта 2024, 16:32, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в Подмосковье.

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Стороны подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом", – цитирует его ТАСС.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" города Красногорска произошел вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник".

В результате нападения, по последним данным, погибли 93 человека. Подозреваемых задержали в Брянской области.