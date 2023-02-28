Лукашенко заявил об уникальной ситуации для завершения конфликта на Украине

Он подчеркнул, что видит этот момент и интуитивно чувствует

28 февраля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, сообщает "БелТА".

"Сложилась уникальная ситуация, я это вижу и интуитивно чувствую, когда можно положить конец этому конфликту. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объёме и не поставила её на военные рельсы. Уникальный момент", – указал Лукашенко в интервью китайским СМИ.

Он подчеркнул, что Россия готова делать шаги к мирному урегулированию.

"Она с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом участники переговоров уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", – отметил Лукашенко.

Он также указал, что рано или поздно любой конфликт заканчивается миром, и нынешний – не исключение, вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего.

Ранее в Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта на Украине.