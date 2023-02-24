Названы шесть сценариев завершения конфликта на Украине

Один из вариантов предполагает ядерную войну и вмешательство НАТО

24 февраля 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: mil.ru

Британская газета Times опубликовала материал, в котором выделила шесть возможных сценариев окончания конфликта между РФ и Украиной, сообщает РИА Новости.

Первый вариант – "мирное соглашение". При этом, как уточняет газета, Россия может "принудить Киев к невыгодному миру".

Второй сценарий – "война на истощение".

Третий исход предусматривает прекращение огня, которое могло бы заморозить конфликт.

Четвёртый пункт – "отступление России и победа Украины". При этом, как отмечает издание, "не ясно, как выглядит победа Украины". Более того, уже сегодня большинство западных сторонников Киева считают, что Крым для Украины "потерян навсегда".

Пятый сценарий – "крах Украины и победа России".

Шестой вариант предполагает "ядерную войну и (или) вмешательство НАТО".

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости достижения всех целей спецоперации на Украине, чтобы России ничего не угрожало.