Медведев предложил до Польши отодвинуть границы угроз России

По его мнению, любые договорённости опять приведут к конфликту через какое-то время

24 февраля 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале о необходимости достижения всех целей спецоперации на Украине, чтобы России ничего не угрожало.

"Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. <...> Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта. Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", – написал Медведев.

Такое соглашение, подчеркнул зампред Совбеза, приведёт к тому, что новая украинская власть снова будет провоцировать мировой конфликт.

"Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрёл долгожданное спокойствие", – заключил Медведев.

Ранее Медведев предрёк распад ЕС, создание Четвёртого рейха и гражданскую войну в США.