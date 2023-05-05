Лунное затмение 5 мая: где будет видно и во сколько смотреть?
Жители Алтайского края 5 мая смогут посмотреть на лунное затмение… И кое-что ещё
05 мая 2023, 10:36, Анастасия Бичакова
Коридор затмений, начавшийся 20 апреля, подходит к завершению: в пятницу, 5 мая, жители Земли смогут полюбоваться полутеневым лунным затмением. Космическое явление будет видно из разных стран, в том числе из России. И, да, жители Алтайского края тоже смогут им насладиться.
Чем особенно полутеневое лунное затмение, можно ли разглядеть его невооружённым глазом и какой ещё сюрприз ждёт жителей региона – читайте на amic.ru.
Чем интересно полутеневое лунное затмение 5 мая?
Во время лунного затмения 5 мая спутник нашей планеты пройдёт через земную полутень (или, по-другому, пространство, глядя из которого на Солнце, можно увидеть его частично закрытым Землёй).
Поверхность Луны при этом частично затемнится, и люди смогут увидеть нечто похожее на "упитанный" полумесяц.
Где, кроме Алтайского края, россияне смогут наблюдать затмение 5 мая?
И что, затмение можно будет увидеть невооружённым глазом?
Понятно, а во сколько смотреть на затмение 5 мая?
А что же ещё?
А ещё в ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть уникальный звездопад майских Акварид. Это метеорный поток, представляющий собой шлейф из частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея.
"В своём пике звездопад, прогнозируют астрономы, подарит зрителям до 50 ярких метеоров в час", – сообщают "Вести Алтай".
11:13:47 05-05-2023
Полутеневое лунное затмение - самое неинтересно из всех затмений. Полная Луна вообще не поменяет вид, лишь слегка снизится её яркость
11:19:58 05-05-2023
я столько уже насмотрелась всяких затмений, что уже вообще не интересно, тем более это частично, что там нового то?
11:28:25 05-05-2023
Полутеневое - это ДАЖЕ не частичное затмение. Нафиг!
12:35:44 05-05-2023
Нибиру!!! где там нибиру!? говорят где-то около луны там мелькает...!?