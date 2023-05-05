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Лунное затмение 5 мая: где будет видно и во сколько смотреть?

Жители Алтайского края 5 мая смогут посмотреть на лунное затмение… И кое-что ещё

05 мая 2023, 10:36, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Коридор затмений, начавшийся 20 апреля, подходит к завершению: в пятницу, 5 мая, жители Земли смогут полюбоваться полутеневым лунным затмением. Космическое явление будет видно из разных стран, в том числе из России. И, да, жители Алтайского края тоже смогут им насладиться.

Чем особенно полутеневое лунное затмение, можно ли разглядеть его невооружённым глазом и какой ещё сюрприз ждёт жителей региона – читайте на amic.ru.

1

Чем интересно полутеневое лунное затмение 5 мая?

Во время лунного затмения 5 мая спутник нашей планеты пройдёт через земную полутень (или, по-другому, пространство, глядя из которого на Солнце, можно увидеть его частично закрытым Землёй).

Поверхность Луны при этом частично затемнится, и люди смогут увидеть нечто похожее на "упитанный" полумесяц.

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Где, кроме Алтайского края, россияне смогут наблюдать затмение 5 мая?

По всей России, кроме районов Таймыра и Чукотки.
3

И что, затмение можно будет увидеть невооружённым глазом?

Можно. Но лучше, чтобы увидеть полутеневое лунное затмение 5 мая, вооружиться биноклем или телескопом. И Алтайского края это тоже касается, если погода будет облачной.
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Понятно, а во сколько смотреть на затмение 5 мая?

Посмотреть на затмение можно будет с 18:15 по 22:32 (мск). Причём наибольшая его полутеневая фаза будет видна в 20:23 (в Алтайском крае – примерно в 00:20, то есть уже 6 мая). Об этом пишут на сайте Барнаульского планетария.
И, кстати, забегая вперёд, лунное затмение – не единственный космический сюрприз 5 мая 2023 года.
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А что же ещё?

А ещё в ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть уникальный звездопад майских Акварид. Это метеорный поток, представляющий собой шлейф из частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея.

"В своём пике звездопад, прогнозируют астрономы, подарит зрителям до 50 ярких метеоров в час", – сообщают "Вести Алтай".

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Звездопад 5 мая будет видно отовсюду? Из любого места?

Не факт, лучше смотреть на звездопад за городом.
Алтайский край космос

Комментарии 4

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Гость

11:13:47 05-05-2023

Полутеневое лунное затмение - самое неинтересно из всех затмений. Полная Луна вообще не поменяет вид, лишь слегка снизится её яркость

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Гость

11:19:58 05-05-2023

я столько уже насмотрелась всяких затмений, что уже вообще не интересно, тем более это частично, что там нового то?

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Гость

11:28:25 05-05-2023

Полутеневое - это ДАЖЕ не частичное затмение. Нафиг!

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Гость

12:35:44 05-05-2023

Нибиру!!! где там нибиру!? говорят где-то около луны там мелькает...!?

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