Три дня "жары". Резкое потепление ожидает жителей Алтая перед затяжным похолоданием
И до следующего потепления придется подождать еще семь дней
17 марта 2025, 10:05, ИА Амител
В Алтайском крае на этой неделе, с 19 по 21 марта, столбики термометров поднимутся выше +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
Согласно данным синоптиков, в понедельник и вторник, 17 и 18 марта, в Алтайском крае ожидается +6...+7 градусов. А в среду придет резкое потепление, которое на три дня подарит жителям края настоящую весну.
"В среду, 19 марта, будет +10 градусов, облачно с прояснениями. В четверг, 20 марта, потеплеет до +11 градусов, погода будет малооблачной. В пятницу, 21 марта, ожидается +9 градусов и небольшой дождь", – говорится в прогнозе "Яндекс.Погода".
В субботу, 22 марта, погода резко испортится и до 29 марта, по прогнозам синоптиков, будет в среднем +1...+4 градуса. Такие же данные и на Gismeteo.
Ранее сообщалось, что в Барнауле скоро начнет таять снег, а потом опять выпадет и придут холода.
10:21:08 17-03-2025
В субботу, 22 марта, погода резко испортится и до 29 марта, по прогнозам синоптиков, будет в среднем +1...+4 градуса.-------- ну да, похолодание))
10:50:26 17-03-2025
Гость (10:21:08 17-03-2025) В субботу, 22 марта, погода резко испортится и до 29 марта, ... Фсё относительно...
11:23:44 17-03-2025
Тем, кто на машинах ездит по толстому накатанному насту, приготовиться проваливаться
12:37:07 17-03-2025
Гость (11:23:44 17-03-2025) Тем, кто на машинах ездит по толстому накатанному насту, при... Можно ездить по пешикам?