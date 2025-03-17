И до следующего потепления придется подождать еще семь дней

17 марта 2025, 10:05, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае на этой неделе, с 19 по 21 марта, столбики термометров поднимутся выше +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Согласно данным синоптиков, в понедельник и вторник, 17 и 18 марта, в Алтайском крае ожидается +6...+7 градусов. А в среду придет резкое потепление, которое на три дня подарит жителям края настоящую весну.

Прогноз погоды / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

"В среду, 19 марта, будет +10 градусов, облачно с прояснениями. В четверг, 20 марта, потеплеет до +11 градусов, погода будет малооблачной. В пятницу, 21 марта, ожидается +9 градусов и небольшой дождь", – говорится в прогнозе "Яндекс.Погода".

В субботу, 22 марта, погода резко испортится и до 29 марта, по прогнозам синоптиков, будет в среднем +1...+4 градуса. Такие же данные и на Gismeteo.

Ранее сообщалось, что в Барнауле скоро начнет таять снег, а потом опять выпадет и придут холода.