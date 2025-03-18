В Барнауле сформировали бригады по контролю работы ливневок во время потепления

В ближайшие дни в Барнауле ожидается +10 градусов, в связи с этим будет активное снеготаяние

18 марта 2025, 13:42, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сформировано шесть бригад по контролю работы ливневой канализации в местах возможного подтопления, сообщает мэрия. Соответствующий вопрос обсудили на оперативном аппаратном совещании.

"Ведутся работы по ворошению снега. Также продолжается вывоз снега с городских территорий, особое внимание уделяется низменным участкам", – отметил замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

На контроле остается вопрос по очистке кровель многоквартирных домов, особое внимание уделяется аварийному жилому фонду, подчеркнул замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

Глава города Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать вопросы, связанные с активным снеготаянием, продолжить работы по очистке кровель, огородить места возможного схода снега, установить соответствующие предупреждающие знаки.

Напомним, в ближайшие дни в Барнауле ожидается потепление. На текущей неделе температура воздуха днем будет достигать +10 градусов, с середины недели ночные температуры будут положительными и составят от 0 до +4 градусов. В связи с этим начнется активное снеготаяние.