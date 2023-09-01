"Мисс Барнаул онлайн" стала белокурая красавица из АлтГУ

За победу в конкурсе боролись 22 участницы

01 сентября 2023, 10:10, ИА Амител





























Регина Русских / Фото: "Толк" со ссылкой на организаторов конкурса "Мисс Барнаул"

Победительницей конкурса "Мисс Барнаул онлайн" стала 20-летняя студентка Алтайского государственного университета Регина Русских, сообщает "Толк".

"Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни", - рассказала о себе Регина.

За победу в конкурсе, который проводился с 22 по 31 августа, боролись 22 участницы конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2023".

В голосовании приняли участие 2 711 человек. Регина набрала 15,9% голосов, ее поддержали 428 человек.

Напомним, сам конкурс "Мисс Барнаул - 2023" пройдет в День города, 2 сентября с 15:30 до 17:00, на главной праздничной сцене на площади Сахарова.