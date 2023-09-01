"Мисс Барнаул онлайн" стала белокурая красавица из АлтГУ
За победу в конкурсе боролись 22 участницы
01 сентября 2023, 10:10, ИА Амител
Победительницей конкурса "Мисс Барнаул онлайн" стала 20-летняя студентка Алтайского государственного университета Регина Русских, сообщает "Толк".
"Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни", - рассказала о себе Регина.
За победу в конкурсе, который проводился с 22 по 31 августа, боролись 22 участницы конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2023".
В голосовании приняли участие 2 711 человек. Регина набрала 15,9% голосов, ее поддержали 428 человек.
Напомним, сам конкурс "Мисс Барнаул - 2023" пройдет в День города, 2 сентября с 15:30 до 17:00, на главной праздничной сцене на площади Сахарова.
10:14:31 01-09-2023
Единственная возможность хоть как-то устроиться в жизни - это карьера "элитарной" эскортницы и подцепленный богатый "папик".
10:29:23 01-09-2023
Далеко не красавица - пропорции ...даже не соблюдены! У нас в Барнауле реально много красивых девушек, зачем такими несовершенными формами лица убеждать в красоте??? в каком месте она у девушки?
10:29:56 01-09-2023
Первое впечатление о оч неприятное о фото!!!!!!!!!!!
10:30:42 01-09-2023
Серьмяжная правда (10:14:31 01-09-2023) Единственная возможность хоть как-то устроиться в жизни - эт... ну, девушка ж должна владеть языком? к примеру иностранным...
10:30:48 01-09-2023
Не буду оценочные характеристики давать (а так хочется!), НО ДАЛЕКО НЕ КРАСАВИЦА!
10:55:34 01-09-2023
норм...и знакомых больше, чем у остальных участников
11:00:56 01-09-2023
очень даже ничего, можно сказать супер.
13:26:17 01-09-2023
И это миссЫ?)))) Жесть....