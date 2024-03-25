Люди – главный ресурс. В Барнауле обсудили, где брать кадры и как их удержать

На одной площадке собрались эксперты и собственники бизнеса

25 марта 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KKnQa

Форум ВСК в Барнауле / Фото: Аркадий Самошкин

Заработная плата – важный параметр для каждого работника, но далеко не единственный. В условиях кадрового дефицита, возникшего из-за демографической ямы 90-х годов и миграции из региона, работодатели вынуждены искать новые подходы к сохранению человеческого капитала. Какие именно – обсудили на форуме "Бизнес и люди. Как создавать, мотивировать и удерживать команду нового поколения" 20 марта.

Серию масштабных мероприятий на эту тему в регионах России проводит Страховой Дом ВСК. В Барнауле форум собрал несколько десятков предпринимателей, руководителей и кадровых специалистов.

Как здорово, что все мы здесь

Задача форума – собрать на одной площадке тех, кто заинтересован в решении кадровой проблемы, рассказал amic.ru директор первого дивизиона Страхового Дома ВСК Виталий Пешков.

"Кадровый вопрос всегда актуален. И форум – возможность найти на него новые ответы. Мы делимся своими наработками, наши партнеры делятся своими практиками. Здесь много экспертов в кадровой сфере, много собственников бизнеса. Дискуссия получилась живой и полезной. Я и сам узнал много нового", – отметил Пешков.

По словам генерального директора агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрия Дворядкина, это было классное мероприятие с крутыми спикерами.

"Радует, что в Барнауле есть такой уровень экспертности", – подчеркнул Дворядкин.

Он и сам активно делился своим опытом и общался с коллегами-предпринимателями. Как и генеральный директор "АСКО-МЕД-ПЛЮС" Евгений Осипов. Оба выступили в роли спикеров.

"Такие очные форматы дают взаимное "переопыление", позволяют обменяться энергией и идеями, познакомиться с интересными людьми, профессионалами с богатым опытом", – сказал Евгений Осипов.

Директор по персоналу Медиагруппы "FM-Продакшн" Ольга Храмцова пришла не только за новыми идеями, но и чтобы "сверить часы" с экспертами.

"Многое из того, что говорили эксперты и участники, я в работе использую. В целом интересное мероприятие, шикарные спикеры, качественная организация и очень важная тема. Хорошо, что были не только кадровые специалисты, но и руководители компаний, значит, они тоже заинтересованы", – отметила Ольга Храмцова.

Форум ВСК в Барнауле / Фото: Аркадий Самошкин

Проблемы есть

Все участники признают: экономическая и социальная ситуация ставит перед работодателями новые вызовы. И, несмотря на технологический прогресс, кадры до сих пор решают все.

"Кадровое направление – одно из основополагающих. В центре – люди, а не ресурсы, деньги и что-то еще. С кадрами в Барнауле напряженно, как и в стране. Поэтому важно быть в центре событий, понимать тренды и на этом выстраивать работу в своей компании", – напомнил Дмитрий Дворядкин.

Именно люди главный актив и в "АСКО-МЕД-ПЛЮС". По словам Евгения Осипова, компании важно развивать команду, формировать общие ценности и интерес к работе. Особенно у молодежи.

"Очень важно понимать, какое оно – новое поколение, как их заинтересовать, ведь им важны не только деньги, им хочется реализовать себя, заниматься тем, что действительно интересно", – отметил Осипов.

Вопросы привлечения и сохранения человеческого ресурса актуальны даже для стоматологий, хотя здесь и зарплаты хорошие, и специалистов на рынке много. Ксения Соболева отвечает за кадры в стоматологической клинике "Спектра". Говорит, что сейчас в ее компании занимаются корпоративной культурой и внутренней мотивацией.

"Зарплата, конечно, играет большую роль. Но, учитывая, сколько на рынке стоматологий, на первый план выходит дополнительная мотивация", – сказала Ксения Соболева.

Но есть и решения

Участники форума обсудили немало решений. Кто-то активно присматривается к школьникам, студентам и даже детям своих работников. Кто-то расширяет границы и берет на стажировку и работу иностранцев. Некоторые кадровики и руководители бросили все силы на улучшение кадровой культуры и создание в компании сообществ по интересам.

"Сейчас фокус не столько на привлечение новых сотрудников, сколько на удержание старых", – отметила интересную тенденцию ведущий менеджер по персоналу торговой группы "Альтера" Алена Шмидт.

А ее коллега, менеджер по персоналу "Альтеры" Алина Губко, пожалуй, придумала даже новый девиз:

"Нужно приспосабливаться под меняющиеся условия рынка и не бояться использовать нестандартные подходы".

Напомним, что в ноябре 2023 года компания Страховой Дом ВСК провела на Алтае еще один крупный форум о перспективах профессии страхового агента. Для ВСК тема человеческих ресурсов – одна из главных. Ну потому что люди – самый ценный капитал.

САО "ВСК" Алтайский филиал

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