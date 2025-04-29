Люди, цветы и квас. Барнаульцы поминают усопших в Родительский день
Корреспондент amic.ru побывала на Власихинском кладбище
29 апреля 2025, 12:35, ИА Амител
Власихинское кладбище / Фото: amic.ru
В день поминания усопших жители Барнаула массово посетили кладбища, чтобы почтить память своих близких. В частности, Власихинское кладбище стало центром скопления людей, где дежурили сотрудники ДПС, народная дружина и бригады скорой помощи. На территории кладбища продавались цветы, и даже освежающий квас из бочки.
Множество людей приходило семьями, приносили цветы, зажигали свечи и оставляли память о своих ушедших родных.
Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов. Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.
12:42:57 29-04-2025
Квас?
12:49:43 29-04-2025
Гость (12:42:57 29-04-2025) Квас?... Пиво лучше?
13:57:25 29-04-2025
Гость (12:49:43 29-04-2025) Пиво лучше?... Водка дальше?
21:47:33 29-04-2025
Гость (12:42:57 29-04-2025) Квас?... Освежающий квас.