Люди, цветы и квас. Барнаульцы поминают усопших в Родительский день

Корреспондент amic.ru побывала на Власихинском кладбище

29 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Власихинское кладбище / Фото: amic.ru

В день поминания усопших жители Барнаула массово посетили кладбища, чтобы почтить память своих близких. В частности, Власихинское кладбище стало центром скопления людей, где дежурили сотрудники ДПС, народная дружина и бригады скорой помощи. На территории кладбища продавались цветы, и даже освежающий квас из бочки.

Множество людей приходило семьями, приносили цветы, зажигали свечи и оставляли память о своих ушедших родных.

Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов. Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.