НОВОСТИОбщество

Люди, цветы и квас. Барнаульцы поминают усопших в Родительский день

Корреспондент amic.ru побывала на Власихинском кладбище

29 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Власихинское кладбище / Фото: amic.ru

В день поминания усопших жители Барнаула массово посетили кладбища, чтобы почтить память своих близких. В частности, Власихинское кладбище стало центром скопления людей, где дежурили сотрудники ДПС, народная дружина и бригады скорой помощи. На территории кладбища продавались цветы, и даже освежающий квас из бочки.

Множество людей приходило семьями, приносили цветы, зажигали свечи и оставляли память о своих ушедших родных.

Напомним, жители краевой столицы могут добраться до кладбищ бесплатно: в городе задействовали 34 автобуса и 12 трамвайных вагонов. Общественный транспорт на этих маршрутах будет работать с 07:00 до 19:00.

Барнаульцы едут на кладбище в Родительский день / Фото: amic.ru

Жители Барнаула массово поехали на кладбища в День поминовения усопших. Фото

Для этих целей в краевой столице курсирует бесплатный общественный транспорт
НОВОСТИОбщество

Барнаул религия

Комментарии 4

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Гость

12:42:57 29-04-2025

Квас?

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Гость

12:49:43 29-04-2025

Гость (12:42:57 29-04-2025) Квас?... Пиво лучше?

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Гость

13:57:25 29-04-2025

Гость (12:49:43 29-04-2025) Пиво лучше?... Водка дальше?

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Гость

21:47:33 29-04-2025

Гость (12:42:57 29-04-2025) Квас?... Освежающий квас.

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