Развитие или СССР. О чем кандидат в президенты Даванков поговорил с барнаульцами
Кандидат в президенты России Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января
29 января 2024, 07:15, Антон Дегтярев
Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января в рамках своей предвыборной кампании. Он провел деловой завтрак с предпринимателями, пообщался с бизнесменами, со сторонниками и обычными гражданами, а также возложил цветы к памятнику ленинградцам-блокадникам. Корреспондент amic.ru также побывал на встрече с Даванковым и поговорил с кандидатом.
Что Даванков делал в Барнауле?
Кандидат в президенты Владислав Даванков провел встречу с предпринимателями, избирателями и сторонниками в кафе "В парке" на ул. Энтузиастов, 12в. Она началась в 12 часов дня. Около часа политик выступал перед собравшимися и отвечал на их вопросы. Речь его была посвящена проблемам предпринимателей, социальной сферы, выборам и так далее. Также претендент на пост главы государства фотографировался и пообщался со сторонниками.
По итогам мероприятия Даванков отметил, что оно было полезно, в первую очередь, для предпринимателей.
"Здесь были предприниматели, но вопросы были по очень широкому спектру. Мы говорили о моратории на проверки, о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, о вопросе подготовки кадров для бизнеса, о том, что должен быть прирост у местных региональных предпринимателей перед теми федеральными игроками, которые приходят в регион. Очень важно, чтобы бизнес в регионе развивался. Должен быть приоритет именно для местных игроков. О безопасности предпринимателей мы сегодня тоже много говорили", – отметил он.
После встречи в кафе вместе с представителями алтайского отделения "Новых людей" Даванков дошел до памятника ленинградцам-блокадникам и возложил к нему цветы.
Давление на предпринимателей
Долго Даванков говорил о взаимодействии бизнеса и государства. По его словам, в России бизнес подвергается давлению со стороны государства, и это давление необходимо снижать.
Специальных поощрений же со стороны государства предпринимателям не нужно, подчеркнул Даванков. Для них главное – чтобы оно не мешало бизнесу работать и не "кошмарило" его.
"Например, произошла вечеринка Ивлеевой, морально-нравственные устои пошатнулись. Но пришла налоговая и начла выписывать штрафы. В нормальном государстве налоговая бы пришла давно, объяснила бы, начала бы выписывать штрафы, предупреждения и не связывала бы никак вечеринку и уплату налогов. В правовом государстве эти два процесса должны быть разъединены. А сейчас произошло и сразу давайте "кошмарить" группу лиц. Вот вы владелец клуба "Мутабор", у вас есть помещение, вы его сдали под частную вечеринку. А потом вы платите штраф, на 90 дней вас закрыли. Просто преступление и наказание часто не связаны между собой, и мне это не нравится", – привел пример Даванков.
"Чтобы все города жили, как Москва"
Много Даванков говорил о том, что сейчас деньги из регионов уходят в Москву. И это одна из главных проблем России, считает кандидат в президенты.
"Все деньги уходят в Москву, поэтому уровень здравоохранения и образования там гораздо выше. Главный пункт моей программы, чтобы все города жили, как Москва. Тогда бы у нас страна была совершенно другой. Пока же Москва и другие города – это как два разных государства", – отметил Даванков.
По его словам, Россия не изменится до тех пор, пока в ней не станут доверять региональным предпринимателям и не поставят региональный бизнес в приоритет.
Сокращение надзорных органов и чиновников
Еще два предложения кандидата – сокращение надзорных органов в России в три раза и изменение Федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по которому в госучреждения закупаются "самые дешевые товары".
"У нас количество надзорных органов просто зашкаливает. Я считаю, что можно сократить их количество в три раза и ничего не изменится. Уровень недоверия к ним огромный, можно обойтись департаментами при министерствах. На мой взгляд, надо реформировать и закон о закупках. Никому не нравится, когда их дети ходят в школу и указано, что покупаются самые дешевые товары и продукты. Как и в "Роскосмосе" не хочется лететь на ракете, которая была бы закуплена по ФЗ № 44", – заявил Даванков.
Сокращать кандидат в президенты предлагает не только надзорные органы, но и чиновников. Он уверен, что 30% госслужащих возможно заменить искусственным интеллектом.
"Это не шутки, я вчера в Новосибирске встречался в IT-колледже, у них реально есть такое предложение, и они знают, как его реализовать. У нас автоматически штраф приходит за 10 минут, но для получения субсидии, льготы для многодетных надо обежать весь город, собрать 100 справок, получить хамское отношение. Людей, которые такие справки выдают, надо заменить искусственным интеллектом", – убежден Даванков.
Реформа ЕГЭ
Мама одного из школьников, которым в этом году нужно будет сдавать ЕГЭ, пожаловалась на то, что этим экзаменом сейчас сильно пугают учеников, и предложила его отметить. Даванков же отметил, что ЕГЭ убирать не нужно, потому что он помогает выпускникам из регионов поступать в столичные вузы. Однако необходимо разрешить пересдавать ЕГЭ в этом же году и сделать экзамен более творческим, считает Даванков.
"Для детей ЕГЭ – огромный стресс, но если дать его сразу же пересдать, степень значимости этого момента для ребенка снизится. Для государства это ничего не стоит. Также само ЕГЭ требует большой реформы. Зазубривание ответов – бессмыслица, не дает никакого развития и, скорее всего, ты два года проведешь в зубрежке. ЕГЭ может даже стоит переназвать и сделать более творческим. Но отменять – неправильно: дети из разных регионов не смогут пробить себе дорогу в университет. Мы быстро забываем, что раньше нужно было готовиться к вступительным экзаменам с преподавателем из этого же вуза, такая узаконенная взятка практически была", – поделился Даванков.
Президентская программа
Все эти предложения будут в предвыборной программе Даванкова. Кандидат рассказал, что презентует ее 31 января. Презентация продлится около трех часов, сообщил он. Как он пояснил журналисту amic.ru, в программе будет 12 блоков, которые касаются экологии, семьи, предпринимательства, социальной поддержки, внешней политики, развития села и сельского хозяйства и других тем.
"Программа будет на сайте, и я приглашаю всех на онлайн-презентацию. На наших ресурсах можно будет ее посмотреть. Презентовать программу буду не только я, но и мои коллеги по Государственной Думе, которые отвечают как раз за развитие малого и среднего предпринимательства, экологии, здравоохранения и мои же доверенные лица. Там же я представлю список первых доверенных лиц, которые у меня будут, этот список очень широкий", – отметил Даванков.
Подписи за Надеждина и Раду Русских
Даванков в ходе своей кампании поставил подписи за кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца из Екатеринбурга Раду Русских. Даванков пояснил, что сделал это, потому что выступает за честную конкуренцию на выборах.
"Очень важно дождаться всех тех, кто зарегистрируется. Не секрет, что я оставил подписи за нескольких кандидатов, которые сейчас собирают их, потому что для меня важна политическая конкуренция. В бизнесе и в политике очень важно постоянно конкурировать", – рассказал Даванков amic.ru.
Он отметил, что "Новые люди" также собирали подписи (например, на выборах в АКЗС в 2021 году), и в партии знают, как это непросто собрать и оформить их. В том числе и поэтому Даванков решил помочь кандидатам, отметил он.
Объединение с "Партией роста"
Прокомментировал Даванков и объединение с "Партией роста". Кандидат объяснил это решение тем, что "Партия роста" строилась "предпринимателями для предпринимателей". "Новые люди" и "Партия роста" несколько лет взаимодействовали и выдвигали единых кандидатов. Поэтому и произошло слияние, объяснил Даванков.
"И у "Новых людей", и у "Партии роста" есть единое видение того, что предприниматели вытащат, как барон Мюнхгаузен, нашу страну из затяжной стагнации. Сейчас доля малого и среднего бизнеса порядка 20%. Если бы было порядка 50%, мы бы с вами были в другой стране", – сказал Даванков.
Кампания Даванкова и его шансы на выборах
На вопрос о своих шансах на грядущих президентских выборах кандидат ответил журналисту amic.ru, что планировать конкретный результат смысла нет, потому что "все решат люди".
"Я могу все что угодно планировать, но все-таки все решают люди. Очень важно, как они проголосуют, поэтому я каждый раз призываю всех прийти и проголосовать. А какое место, уже мы увидим только по итогам голосования. Ничего не мешает встать, прийти, выразить свою позицию и сказать, в какую сторону должна двигаться страна – развиваться или обратно в Советский Союз. Я бы хотел страну, где предприниматели могут себя реализовать", – подчеркнул он.
Политик отметил, что люди на грядущих выборах будут определять, хотят они развития или считают нужным "вернуться в советское прошлое". А чтобы сагитировать людей, Даванков поехал в "тур" по 35 городам.
"Нужно успеть посетить 35 городов. Осталось еще 27 городов. Следующий – это Санкт-Петербург, потом Владивосток, Хабаровск, Сахалин и дальше по списку будем двигаться ближе к Москве. После этого начнутся ежедневные дебаты на федеральных каналах, призываю всех следить за ними. Я обещал не критиковать других кандидатов, а доносить свою позицию", – прокомментировал Даванков журналистам.
По словам кандидата, несмотря на "сложное время", изменения стране нужны, потому что "обновление должно происходить всегда".
"Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что сейчас не время, давайте подождем. Сейчас непростое, конечно же, время, но очень важно думать наперед о том, какой будет страна после специальной военной операции. И мы об этом много говорим, в том числе много говорим о молодежи. О том, как она будет развиваться, как сделать так, чтобы она не уезжала, оставалась в своем городе, что ей нужно для того, чтобы самореализоваться", – отметил Даванков.
По его словам, поддержка действующего президента в России сейчас очень высокая, однако много и тех, кто согласен с идеями "Новых людей" и против закручивания гаек в следующие шесть лет. Поэтому шансы добиться высоких результатов у кандидата от "Новых людей" есть, считает Даванков.
Когда пройдут выборы и кто баллотируется?
Напомним, что президентские выборы в России будут идти три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент зарегистрированы три кандидата от парламентских партий: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и представитель "Новых людей" Владислав Даванков.
Действующий президент Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, он уже подал подписи, которые рассмотрел ЦИК, пишет "Интерфакс".
Кроме Путина, как самовыдвиженцы подписи собирают блогер и бьюти-коуч Рада Русских и блогер Анатолий Баташев. Им нужно собрать 300 тысяч "автографов".
А 100 тысяч голосов поддержки нужно для выдвижения пятерым представителям малых партий. Это Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).
07:20:13 29-01-2024
СССР- это и было развитие без всяких "или".
07:22:20 29-01-2024
В госучреждения самые дешевые товары? Посмотри по какой цене эти товары в эти госучреждения продаются...
07:25:26 29-01-2024
Ни слова про СВО
08:27:11 29-01-2024
Если кто-то не знает, что такое Чистый Популизм? Так вот этот тип и есть это самое!!! В самой концентрированной его форме!..
08:54:25 29-01-2024
Пусть и популизм, но хоть говорит о реальных проблемах, а не только о СВО и враги все вокруг
09:13:01 29-01-2024
Гость (08:54:25 29-01-2024) Пусть и популизм, но хоть говорит о реальных проблемах, а не... говорит о реальных проблемах ---- так СВО сейчас самая главная проблема, а он про нее не в курсе. Может не знает, что она идет
08:55:00 29-01-2024
Фамилия не президентская.
09:04:37 29-01-2024
Классический популизм. Зачастую даже не понимает темы. А по многим вопросам дает ответы, по смыслу буквально противоречащие друг другу...
09:14:47 29-01-2024
Чучмек (09:04:37 29-01-2024) Классический популизм. Зачастую даже не понимает темы. А по ... Зачастую даже не понимает темы --- с языка сняли. Но может и понимает, но думает, что слушатели тупые
09:20:11 29-01-2024
Блогера дьюти коуча-в президенты!))
09:27:42 29-01-2024
В рамках предвыборной кампании Даванков обещал улучшить жизнь москвичей. " (2023 год,кандидат в мэры Москвы) А сегодня-улучшить жизнь городов до уровня Москвы. Завтра в селе-улучшить уровень до города. Кстати,ввода единого стандарта шаурмы (было и такое) он уже добился?
09:38:54 29-01-2024
Что он знает об СССР ? Развели словоблудие, СССР предали , и предатели сегодня у власти, первые кто партбилеты кидали под стол!
09:48:01 29-01-2024
Сравните экономическую мощь и международное положение СССР тогда и России сейчас.Кто-то что-то не то плетёт...
10:29:45 29-01-2024
Гость (09:48:01 29-01-2024) Сравните экономическую мощь и международное положение СССР т... счас набежит группа поддержки и начнет рассказывать сказки, что при СССР не чего не было и ядерную бомбу подарили американцы на день рождение Борису Николаевичу и только благодаря самоотверженному труду с 2000х годов и под чутким руководством(сами знаете кого) мы смогли накопировать их и теперь мы почти самая первая держава
17:37:07 29-01-2024
гость (10:29:45 29-01-2024) счас набежит группа поддержки и начнет рассказывать сказки, ... Я при существовании СССР прожил 33 года, и очень хорошо осведомлён в вопросе о том, что было и чего не было. А было точно также, как и теперь: клепали на все деньги и изо всех сил оружие, а на всё остальное денег не оставалось. Да, весьма ограниченно и после очень долгого ожидания в очереди (где, как обычно, было много "блатных") давали бесплатное жильё такого качества, от которого ныне отвернётся любой. Иногда точно так же можно было и авто приобрести. Иногда через партком можно было купить и билет на концерт Аллы Пугачёвой. Хорошая импортная одежда, обувь, прочие подобные вещи можно было приобрести только на рынке, зачастую из-под полы и за переплату втрое. Билеты на самолёт и поезд в сезон не купить, бронь только для депутатов Верховного Совета и краевых властей. Причём надо было толпиться в очереди часами, записывая номер на ладони. Обычному работнику любого предприятия, не приближённому к начальству, о зарубежном туре, даже в Болгарию, можно было лишь мечтать. Да что там говорить, мебель, пристойную посуду приобрести, поставить телефон проводной в дом тоже было невозможно. Детскую книжку не подарить ребёнку - нету в магазине. Только стопками лежали "труды" "верного ленинца" Леонида Ильича да классиков марксизма. Вот такая реальность была. Да, в конце существования этого не очень жизненноспособного государства добавились талоны на все возможные продукты и товары. Как я покупал морозильник, то отдельная поэма. Нужна Вам такая жизнь?
13:03:58 30-01-2024
Гость (17:37:07 29-01-2024) Я при существовании СССР прожил 33 года, и очень хорошо осве... уважаемый,тут только две версии версии возникает от прочтения вашего изложения,либо вы алкоголик в тот период жизни были,но это не факт,для таких были ЛТП,либо вы не родились еще и это ближе к правде.Даже сравнив простую статистику по ВВП брежневского застоя с нынешнем рывком и все становиться на свои места
10:20:28 29-01-2024
Кандидат от богатых. Всё для бизнесменов. Про насущные проблемы молчок.
10:30:32 29-01-2024
Популист - это интеллигентно сказано. Пустобрех по-нашему)))
11:04:46 29-01-2024
Пока жив В .В. Путин, всяким даванковым, надеждиным и прочим, не видать заветного трона, как своих ушей без зеркала. Не с того направления, они начали подкрадываться к этому трону.
11:58:03 29-01-2024
Что за клоун? Он даже не знает, что максимум развития нашей страны был именно в СССР!
12:06:44 29-01-2024
Очередной сказочник = пустобрех
13:25:50 29-01-2024
Один думец /Гурулев/ все Магаданом пугает ,второй пугнул в СССР оправить ,странные какие то нынче депутаты ,хотя в СССР больший процент переехать бы согласился ,чем в этой более 20 ти летней убогости кувыркаться и далее непроглядная тьма впереди .
18:36:20 30-01-2024
Когда это нужно было поступать в ВУЗ за занятия с преподавателем этого ВузА? Многие (и я лично) поступили за свои мозги.
21:05:52 08-02-2024
Светлана (18:36:20 30-01-2024) Когда это нужно было поступать в ВУЗ за занятия с преподават... Соглашусь полностью. Для поступления нужны были мозги, а сейчас баллы. А учатся - это мягко сказано, ЕГЭобразные идеиметатели. Даже в деревне можно было получить нормальное среднее образование. Сейчас в вузе ни студентов, ни преподавателей. Все в бизнесе.