Кандидат в президенты России Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января

29 января 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Владислав Даванков / Фото: Антон Дегтярев

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января в рамках своей предвыборной кампании. Он провел деловой завтрак с предпринимателями, пообщался с бизнесменами, со сторонниками и обычными гражданами, а также возложил цветы к памятнику ленинградцам-блокадникам. Корреспондент amic.ru также побывал на встрече с Даванковым и поговорил с кандидатом.

Что Даванков делал в Барнауле?

Кандидат в президенты Владислав Даванков провел встречу с предпринимателями, избирателями и сторонниками в кафе "В парке" на ул. Энтузиастов, 12в. Она началась в 12 часов дня. Около часа политик выступал перед собравшимися и отвечал на их вопросы. Речь его была посвящена проблемам предпринимателей, социальной сферы, выборам и так далее. Также претендент на пост главы государства фотографировался и пообщался со сторонниками.

По итогам мероприятия Даванков отметил, что оно было полезно, в первую очередь, для предпринимателей.

"Здесь были предприниматели, но вопросы были по очень широкому спектру. Мы говорили о моратории на проверки, о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, о вопросе подготовки кадров для бизнеса, о том, что должен быть прирост у местных региональных предпринимателей перед теми федеральными игроками, которые приходят в регион. Очень важно, чтобы бизнес в регионе развивался. Должен быть приоритет именно для местных игроков. О безопасности предпринимателей мы сегодня тоже много говорили", – отметил он.

После встречи в кафе вместе с представителями алтайского отделения "Новых людей" Даванков дошел до памятника ленинградцам-блокадникам и возложил к нему цветы.

Владислав Даванков кладёт цветы на памфятник блокадникам/ Фото: Антон Дегтярев

Давление на предпринимателей

Долго Даванков говорил о взаимодействии бизнеса и государства. По его словам, в России бизнес подвергается давлению со стороны государства, и это давление необходимо снижать.

Специальных поощрений же со стороны государства предпринимателям не нужно, подчеркнул Даванков. Для них главное – чтобы оно не мешало бизнесу работать и не "кошмарило" его.

"Например, произошла вечеринка Ивлеевой, морально-нравственные устои пошатнулись. Но пришла налоговая и начла выписывать штрафы. В нормальном государстве налоговая бы пришла давно, объяснила бы, начала бы выписывать штрафы, предупреждения и не связывала бы никак вечеринку и уплату налогов. В правовом государстве эти два процесса должны быть разъединены. А сейчас произошло и сразу давайте "кошмарить" группу лиц. Вот вы владелец клуба "Мутабор", у вас есть помещение, вы его сдали под частную вечеринку. А потом вы платите штраф, на 90 дней вас закрыли. Просто преступление и наказание часто не связаны между собой, и мне это не нравится", – привел пример Даванков.

"Чтобы все города жили, как Москва"

Много Даванков говорил о том, что сейчас деньги из регионов уходят в Москву. И это одна из главных проблем России, считает кандидат в президенты.

"Все деньги уходят в Москву, поэтому уровень здравоохранения и образования там гораздо выше. Главный пункт моей программы, чтобы все города жили, как Москва. Тогда бы у нас страна была совершенно другой. Пока же Москва и другие города – это как два разных государства", – отметил Даванков.

По его словам, Россия не изменится до тех пор, пока в ней не станут доверять региональным предпринимателям и не поставят региональный бизнес в приоритет.

Владислав Даванков/ Фото: Антон Дегтярев

Сокращение надзорных органов и чиновников

Еще два предложения кандидата – сокращение надзорных органов в России в три раза и изменение Федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по которому в госучреждения закупаются "самые дешевые товары".

"У нас количество надзорных органов просто зашкаливает. Я считаю, что можно сократить их количество в три раза и ничего не изменится. Уровень недоверия к ним огромный, можно обойтись департаментами при министерствах. На мой взгляд, надо реформировать и закон о закупках. Никому не нравится, когда их дети ходят в школу и указано, что покупаются самые дешевые товары и продукты. Как и в "Роскосмосе" не хочется лететь на ракете, которая была бы закуплена по ФЗ № 44", – заявил Даванков.

Сокращать кандидат в президенты предлагает не только надзорные органы, но и чиновников. Он уверен, что 30% госслужащих возможно заменить искусственным интеллектом.

"Это не шутки, я вчера в Новосибирске встречался в IT-колледже, у них реально есть такое предложение, и они знают, как его реализовать. У нас автоматически штраф приходит за 10 минут, но для получения субсидии, льготы для многодетных надо обежать весь город, собрать 100 справок, получить хамское отношение. Людей, которые такие справки выдают, надо заменить искусственным интеллектом", – убежден Даванков.

Встреча Владислава Даванкова с предпринимателями и сторонниками в Барнауле/ Фото: Антон Дегтярев

Реформа ЕГЭ

Мама одного из школьников, которым в этом году нужно будет сдавать ЕГЭ, пожаловалась на то, что этим экзаменом сейчас сильно пугают учеников, и предложила его отметить. Даванков же отметил, что ЕГЭ убирать не нужно, потому что он помогает выпускникам из регионов поступать в столичные вузы. Однако необходимо разрешить пересдавать ЕГЭ в этом же году и сделать экзамен более творческим, считает Даванков.

"Для детей ЕГЭ – огромный стресс, но если дать его сразу же пересдать, степень значимости этого момента для ребенка снизится. Для государства это ничего не стоит. Также само ЕГЭ требует большой реформы. Зазубривание ответов – бессмыслица, не дает никакого развития и, скорее всего, ты два года проведешь в зубрежке. ЕГЭ может даже стоит переназвать и сделать более творческим. Но отменять – неправильно: дети из разных регионов не смогут пробить себе дорогу в университет. Мы быстро забываем, что раньше нужно было готовиться к вступительным экзаменам с преподавателем из этого же вуза, такая узаконенная взятка практически была", – поделился Даванков.

Президентская программа

Все эти предложения будут в предвыборной программе Даванкова. Кандидат рассказал, что презентует ее 31 января. Презентация продлится около трех часов, сообщил он. Как он пояснил журналисту amic.ru, в программе будет 12 блоков, которые касаются экологии, семьи, предпринимательства, социальной поддержки, внешней политики, развития села и сельского хозяйства и других тем.

"Программа будет на сайте, и я приглашаю всех на онлайн-презентацию. На наших ресурсах можно будет ее посмотреть. Презентовать программу буду не только я, но и мои коллеги по Государственной Думе, которые отвечают как раз за развитие малого и среднего предпринимательства, экологии, здравоохранения и мои же доверенные лица. Там же я представлю список первых доверенных лиц, которые у меня будут, этот список очень широкий", – отметил Даванков.

Встреча Владислава Даванкова с предпринимателями и сторонниками в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

Подписи за Надеждина и Раду Русских

Даванков в ходе своей кампании поставил подписи за кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца из Екатеринбурга Раду Русских. Даванков пояснил, что сделал это, потому что выступает за честную конкуренцию на выборах.

"Очень важно дождаться всех тех, кто зарегистрируется. Не секрет, что я оставил подписи за нескольких кандидатов, которые сейчас собирают их, потому что для меня важна политическая конкуренция. В бизнесе и в политике очень важно постоянно конкурировать", – рассказал Даванков amic.ru.

Он отметил, что "Новые люди" также собирали подписи (например, на выборах в АКЗС в 2021 году), и в партии знают, как это непросто собрать и оформить их. В том числе и поэтому Даванков решил помочь кандидатам, отметил он.

Объединение с "Партией роста"

Прокомментировал Даванков и объединение с "Партией роста". Кандидат объяснил это решение тем, что "Партия роста" строилась "предпринимателями для предпринимателей". "Новые люди" и "Партия роста" несколько лет взаимодействовали и выдвигали единых кандидатов. Поэтому и произошло слияние, объяснил Даванков.

"И у "Новых людей", и у "Партии роста" есть единое видение того, что предприниматели вытащат, как барон Мюнхгаузен, нашу страну из затяжной стагнации. Сейчас доля малого и среднего бизнеса порядка 20%. Если бы было порядка 50%, мы бы с вами были в другой стране", – сказал Даванков.

Владислав Даванков / Фото: Антон Дегтярев

Кампания Даванкова и его шансы на выборах

На вопрос о своих шансах на грядущих президентских выборах кандидат ответил журналисту amic.ru, что планировать конкретный результат смысла нет, потому что "все решат люди".

"Я могу все что угодно планировать, но все-таки все решают люди. Очень важно, как они проголосуют, поэтому я каждый раз призываю всех прийти и проголосовать. А какое место, уже мы увидим только по итогам голосования. Ничего не мешает встать, прийти, выразить свою позицию и сказать, в какую сторону должна двигаться страна – развиваться или обратно в Советский Союз. Я бы хотел страну, где предприниматели могут себя реализовать", – подчеркнул он.

Политик отметил, что люди на грядущих выборах будут определять, хотят они развития или считают нужным "вернуться в советское прошлое". А чтобы сагитировать людей, Даванков поехал в "тур" по 35 городам.

"Нужно успеть посетить 35 городов. Осталось еще 27 городов. Следующий – это Санкт-Петербург, потом Владивосток, Хабаровск, Сахалин и дальше по списку будем двигаться ближе к Москве. После этого начнутся ежедневные дебаты на федеральных каналах, призываю всех следить за ними. Я обещал не критиковать других кандидатов, а доносить свою позицию", – прокомментировал Даванков журналистам.

По словам кандидата, несмотря на "сложное время", изменения стране нужны, потому что "обновление должно происходить всегда".

"Всегда найдутся люди, которые будут говорить, что сейчас не время, давайте подождем. Сейчас непростое, конечно же, время, но очень важно думать наперед о том, какой будет страна после специальной военной операции. И мы об этом много говорим, в том числе много говорим о молодежи. О том, как она будет развиваться, как сделать так, чтобы она не уезжала, оставалась в своем городе, что ей нужно для того, чтобы самореализоваться", – отметил Даванков.

По его словам, поддержка действующего президента в России сейчас очень высокая, однако много и тех, кто согласен с идеями "Новых людей" и против закручивания гаек в следующие шесть лет. Поэтому шансы добиться высоких результатов у кандидата от "Новых людей" есть, считает Даванков.

Визит Владислава Даванкова в Барнаул / Фото: Антон Дегтярев

Когда пройдут выборы и кто баллотируется?

Напомним, что президентские выборы в России будут идти три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент зарегистрированы три кандидата от парламентских партий: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов и представитель "Новых людей" Владислав Даванков.

Действующий президент Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, он уже подал подписи, которые рассмотрел ЦИК, пишет "Интерфакс".

Кроме Путина, как самовыдвиженцы подписи собирают блогер и бьюти-коуч Рада Русских и блогер Анатолий Баташев. Им нужно собрать 300 тысяч "автографов".

А 100 тысяч голосов поддержки нужно для выдвижения пятерым представителям малых партий. Это Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).