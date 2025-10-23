Магия неоклассики при свете 1000 свечей. В Барнауле даст концерт Lumos Concerts
Вас ждет незабываемая музыка Людовико Эйнауди и Макса Рихтера
28 октября 2025 года в Барнауле снова прозвучат незабвенные саундтреки из культовых фильмов. Коллектив Lumos Concerts* в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) перенесет слушателей в мир волнующих мелодий и атмосферных звуков, создавая незабываемую магию при свете сотен свечей.
Что в программе?
В этот вечер зрителей ждут живые исполнения самых знаковых музыкальных произведений Людовико Эйнауди и Макса Рихтера. Слушатели смогут открыть новые эмоции, наслаждаясь звучанием живых инструментов и атмосферной музыкой.
Людовико Эйнауди – один из самых популярных современных композиторов, чья музыка сочетает простоту и глубокие эмоции. Его композиции, такие как Fly ("Флай"), способны создавать атмосферу легкости и свободы, даря ощущение полета и умиротворения. Эйнауди –это музыка, которая расслабляет и исцеляет, погружая в состояние гармонии и покоя.
Живое исполнение произведений создаст уникальную атмосферу, полную эмоций и красоты.
Когда и где?
Выступление Lumos Concerts состоится 28 октября 2025 года в барнаульском концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.
Где узнать подробности?
Подробности можно найти в социальных сетях организаторов: Телеграм и "ВКонтакте".
*Lumos Concerts ("Люмос Концертс")
Возрастное ограничение 6+
