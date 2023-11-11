Из-за нее может появиться северное сияние над Алтайским краем

11 ноября 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Магнитная буря прогнозируется на Земле в ночь на воскресенье, 12 ноября. Об этом предупредили специалисты центра "Фобос" на сайте "Метеовести" .

"Приближаясь к пику своего очередного 25-го цикла, Солнце становится все активнее и активнее... В ночь на воскресенье возмущения магнитосферы Земли достигнут уровня слабых магнитных бурь класса G1. По предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной, и во второй половине воскресного дня интенсивность возмущений уменьшится, и геомагнитное поле перейдет в неустойчивое состояние", – говорится в сообщении.

Не исключено, что эта магнитная буря вызовет полярное сияние в небе над Алтайским крае.

Магнитные бури приводят к сбоям в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала amic.ru, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.