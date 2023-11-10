Нужно ли выключать телефоны и другую технику во время магнитных бурь

Были случаи, когда из-за сильных геомагнитных бурь отключалась телефонная связь и вырубало электричество

10 ноября 2023, 15:40, ИА Амител

Телефон / Фото: Freepik

С начала ноября Землю накрыла череда магнитных бурь. Одна из самых сильных произошла 5-го числа: сила метеоударов достигла уровня G3 при максимальном G5. По причине столь мощной магнитной бури в ночь на 6 ноября в Алтайском крае можно было увидеть редчайшее для нашего региона явление – северное сияние. Специалисты предупреждают, что геомагнитные бури могут негативно повлиять на самочувствие людей и даже вывести из строя технику. Поскольку бури могут повториться, рассказываем, как спасти технику и защитить свое здоровье.

Что такое "магнитные бури"?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они возникают из-за солнечных вспышек, которые высвобождают потоки энергии и заряженных частиц. Геомагнитные бури вызывают полярные сияния, могут негативно влиять на орбитальную и земную технику, а некоторые люди ощущают ухудшение самочувствия.

Как геомагнитные бури влияют на технику?

Специалисты отмечают, что магнитные бури образовывают электрический ток в металлических предметах, поэтому способны воздействовать на технику, энергосистемы и могут спровоцировать скачки напряжения. Были случаи, когда из-за сильных геомагнитных бурь отключалась телефонная связь, вырубало электричество и даже происходили возгорания.

Чаще всего во время магнитных бурь страдают космические спутники, их даже может выкинуть с орбиты. Например, такое произошло в феврале 2022 года, писал РБК со ссылкой на американскую аэрокосмическую компанию SpaceX.

"К сожалению, спутники, развернутые в четверг, были сильно повреждены геомагнитной бурей в пятницу", – говорилось в сообщении.

Также из-за сильных магнитных бурь есть риск остановки работы GPS, перебоев в мобильной связи и сигналах спутникового ТВ. Реже под удар попадают линии электропередачи и трансформаторы. В этом случае чаще всего проблема возникает со старым оборудованием.

То есть во время магнитных бурь нужно выключать телефоны и телевизоры?

Специалисты говорят, что телефоны, телевизоры и прочая бытовая техника все-таки не настолько чувствительна к магнитным бурям, поэтому вряд ли они могут пострадать. Но если вы сильно волнуетесь, то можете подстраховаться, отключить электронику и заранее зарядить телефон.

Насколько серьезно влияют магнитные бури на здоровье людей?

Влияние колебаний магнитного поля на организм человека пока недостаточно изучено. Но некоторые люди в это время часто жалуются на слабость, головную боль, повышенное давление и мигрени. А также в период колебания магнитного поля смертность от инфарктов и инсультов повышается. Врачи отмечают, что геомагнитные бури влияют только на метеочувствительных людей.

Таким гражданам в это время следует избегать повышенных нагрузок, пить больше воды и высыпаться. А еще особенно осторожными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.