Магнитная буря обрушилась на Землю 1 февраля
Ее мощность соответствует уровню G1
01 февраля 2025, 09:05, ИА Амител
Магнитная буря накрыла Землю 1 февраля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Первая серия космических ударов обрушилась на планету с трех до шести часов утра по барнаульскому времени.
Вторая серия, согласно прогнозу, окажется более затяжной: она началась около девяти утра и продлится примерно до шести вечера.
В обоих случаях в пике мощность ударов будет достигать уровня G1, что соответствует слабой буре.
В дальнейшем обстановка стабилизируется, магнитосфера будет спокойной.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников перечислил способы легче перенести магнитную бурю.
22:28:32 01-02-2025
5 баллов это не буря