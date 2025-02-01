Магнитная буря обрушилась на Землю 1 февраля

Ее мощность соответствует уровню G1

01 февраля 2025, 09:05, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря накрыла Землю 1 февраля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая серия космических ударов обрушилась на планету с трех до шести часов утра по барнаульскому времени.

Вторая серия, согласно прогнозу, окажется более затяжной: она началась около девяти утра и продлится примерно до шести вечера.

В обоих случаях в пике мощность ударов будет достигать уровня G1, что соответствует слабой буре.

В дальнейшем обстановка стабилизируется, магнитосфера будет спокойной.

Прогноз магнитных бурь на 1–3 февраля 2025 года / xras.ru

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников перечислил способы легче перенести магнитную бурю.