Ее мощность близка к средней

30 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Солнце / Фото: NASA / unsplash.com

Магнитная буря обрушилась на Землю 30 мая, свидетельствуют данные сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геоудары начались примерно в 03:00 мск и завершатся около 15:00. В пике их мощность будет почти соответствовать уровню G2 – средняя буря.

После этого магнитосфера станет спокойной.

В магнитные бури врачи советуют высыпаться и больше отдыхать. Также следует пить больше воды, избегать стресса и сильных физических нагрузок.

25 мая на Солнце произошла вспышка высочайшего класса.