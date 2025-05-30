Магнитная буря обрушилась на Землю
Ее мощность близка к средней
30 мая 2025, 09:00, ИА Амител
Солнце / Фото: NASA / unsplash.com
Магнитная буря обрушилась на Землю 30 мая, свидетельствуют данные сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геоудары начались примерно в 03:00 мск и завершатся около 15:00. В пике их мощность будет почти соответствовать уровню G2 – средняя буря.
После этого магнитосфера станет спокойной.
В магнитные бури врачи советуют высыпаться и больше отдыхать. Также следует пить больше воды, избегать стресса и сильных физических нагрузок.
25 мая на Солнце произошла вспышка высочайшего класса.
10:00:10 30-05-2025
што, фольга для шапочек закончилась?
12:22:49 30-05-2025
Musik (10:00:10 30-05-2025) што, фольга для шапочек закончилась?... 6 баллов, при таком потоке глючит моб связь и моб. интернет всякий, в сочетании с безоблачным небом намагничивает хорошо