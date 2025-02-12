Магнитная буря обрушится на Землю 14 февраля

Она продлится примерно три часа

12 февраля 2025, 12:11, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря накроет Землю 14 февраля, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, геоудары придутся на период примерно с полуночи до трех часов ночи по московскому времени (4–7 часов утра по Барнаулу). Их мощность ожидается на уровне G1, что соответствует слабой буре.

Прогноз магнитных бурь на 12–14 февраля 2025 года / xras.ru

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю.