Магнитная буря ударит по жителям Алтайского края 12 декабря

Она продлится примерно сутки

12 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очередная магнитная буря произойдет 12 декабря, которую ощутят жители Алтайского края и всей России. Об этом пишет "МК".

Мощность геомагнитных колебаний будет достигать 3 баллов с полудня сегодняшнего дня и первую половину следующего.

3 балла – слабая буря, но ее могут ощутить метеозависимые люди, отмечает издание.

При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – вопрос спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала amic.ru, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.

Ранее ученые из индийского города Калькутта заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.