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Магнитные бури в июне: опасные даты

Наша редакция составила расписание магнитных бурь в первом месяце лета

08 июня 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Пекло"
Фото: кадр из фильма "Пекло"

Магнитные бури периодически накрывают Землю – и июнь 2023 года не стал исключением.

Когда магнитные бури в очередной раз нахлынут на нашу планету и кому во время них следует вести себя предельно осторожно – читайте на amic.ru.

1

Когда будут магнитные бури в июне 2023?

Изначально многие российские СМИ писали, что в июне 2023 ожидается одна-единственная магнитная буря. Об этом писал ранее и amic.ru.

Утверждалось, что возмущение геомагнитного поля продлится с 18 по 24 июня, а его пик придётся на 20 июня.

Но к моменту написания этого материала, 8 июня, появились новые данные.

Итак, магнитные бури ожидаются:

  • 15-16 июня (мощностью 3-4 балла);
  • 19-20 июня (3-5 баллов);
  • 28-30 июня (3 балла).

Всё это магнитные бури класса G1 и возбуждения магнитосферы.

Подробно прочитать о шкале, по которой измеряют силу магнитных бурь, можно в нашем материале.

2

А в чём причина июньских магнитных бурь?

Причина магнитных бурь в этом месяце – попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра, рассказали астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Подчеркнём, что это нетипичная, исключительно редкая причина возникновения магнитных бурь. Обычно они вызваны вспышками на Солнце.

3

Повлияют ли магнитные бури в июне на здоровье людей?

Большинство учёных полностью отрицают реальное влияние магнитных бурь на человеческое здоровье, да и каких-либо научных доказательств этому нет.

Но и назвать "метеозависимость" беспочвенной нельзя. Некоторые исследователи считают, что тревожные симптомы во время магнитных бурь возникают у людей, страдающих от эффекта ноцебо (веры в болезнь).

В случае появления неприятных ощущений, прежде всего, следует обратиться к врачу. Ну и, несомненно, нужно снизить физические нагрузки, исключить употребление алкоголя и наладить рацион.

4

На что вообще жалуются люди во время магнитных бурь?

На головные боли, перепады давления и проблемы с сердцем.
Фото: unsplash.com

Что за пик солнечной активности ожидается в 2023-2024 годах?

Солнечная активность усиливает интенсивность ультрафиолетового излучения
НОВОСТИЗдоровье
магнитные бури космос

Комментарии 1

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Лея

19:37:00 11-06-2023

вы там сильно-то не напирайте с пугалками, 3-4 балла это "небольшие возмущения" по классификации, никак не буря! 5 баллов также "умеренные возмущения". к буре относится цикл с колебанием в 7 баллов, у нас такого НИКОГДА не бывает просто по причине такого расположения на планете земля территории края. Если бы жили в Коломбо или Мале - там да, и индексы и штормы действительно актуальная проблема. Прекращайте чушь писать и людей пугать

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