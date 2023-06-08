Изначально многие российские СМИ писали, что в июне 2023 ожидается одна-единственная магнитная буря. Об этом писал ранее и amic.ru.

Утверждалось, что возмущение геомагнитного поля продлится с 18 по 24 июня, а его пик придётся на 20 июня.

Но к моменту написания этого материала, 8 июня, появились новые данные.

Итак, магнитные бури ожидаются:

15-16 июня (мощностью 3-4 балла);

19-20 июня (3-5 баллов);

28-30 июня (3 балла).

Всё это магнитные бури класса G1 и возбуждения магнитосферы.

Подробно прочитать о шкале, по которой измеряют силу магнитных бурь, можно в нашем материале.