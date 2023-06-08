Магнитные бури в июне: опасные даты
Наша редакция составила расписание магнитных бурь в первом месяце лета
08 июня 2023, 12:29, ИА Амител
Магнитные бури периодически накрывают Землю – и июнь 2023 года не стал исключением.
Когда магнитные бури в очередной раз нахлынут на нашу планету и кому во время них следует вести себя предельно осторожно – читайте на amic.ru.
Когда будут магнитные бури в июне 2023?
Изначально многие российские СМИ писали, что в июне 2023 ожидается одна-единственная магнитная буря. Об этом писал ранее и amic.ru.
Утверждалось, что возмущение геомагнитного поля продлится с 18 по 24 июня, а его пик придётся на 20 июня.
Но к моменту написания этого материала, 8 июня, появились новые данные.
Итак, магнитные бури ожидаются:
- 15-16 июня (мощностью 3-4 балла);
- 19-20 июня (3-5 баллов);
- 28-30 июня (3 балла).
Всё это магнитные бури класса G1 и возбуждения магнитосферы.
Подробно прочитать о шкале, по которой измеряют силу магнитных бурь, можно в нашем материале.
А в чём причина июньских магнитных бурь?
Причина магнитных бурь в этом месяце – попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра, рассказали астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
Подчеркнём, что это нетипичная, исключительно редкая причина возникновения магнитных бурь. Обычно они вызваны вспышками на Солнце.
Повлияют ли магнитные бури в июне на здоровье людей?
Большинство учёных полностью отрицают реальное влияние магнитных бурь на человеческое здоровье, да и каких-либо научных доказательств этому нет.
Но и назвать "метеозависимость" беспочвенной нельзя. Некоторые исследователи считают, что тревожные симптомы во время магнитных бурь возникают у людей, страдающих от эффекта ноцебо (веры в болезнь).
В случае появления неприятных ощущений, прежде всего, следует обратиться к врачу. Ну и, несомненно, нужно снизить физические нагрузки, исключить употребление алкоголя и наладить рацион.
19:37:00 11-06-2023
вы там сильно-то не напирайте с пугалками, 3-4 балла это "небольшие возмущения" по классификации, никак не буря! 5 баллов также "умеренные возмущения". к буре относится цикл с колебанием в 7 баллов, у нас такого НИКОГДА не бывает просто по причине такого расположения на планете земля территории края. Если бы жили в Коломбо или Мале - там да, и индексы и штормы действительно актуальная проблема. Прекращайте чушь писать и людей пугать