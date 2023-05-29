Магнитные бури: когда они нахлынут на Землю в июне 2023 и повлияют ли на здоровье?
Многие жалуются на недомогание во время магнитных бурь
29 мая 2023, 13:28, ИА Амител
Лаборатория солнечной астрономии дала прогноз магнитных бурь на июнь 2023 года.
Рассказываем, когда магнитные бури обрушатся на Землю в первом летнем месяце, сколько они продлятся и могут ли они влиять на состояние здоровья.
Расписание: когда в июне будут магнитные бури?
Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье?
Большинство учёных отрицают это. Каких-либо доказательств того, что магнитные бури влияют на здоровье, нет.
По версии некоторых исследователей, люди во время магнитных бурь страдают от эффекта ноцебо (веры в болезнь).
При этом жалобы пациентов в этот период необязательно необоснованные. Нередко они могут быть симптомами тревожного расстройства, связанного с беспокойством о здоровье, считают специалисты.
Чтобы избавиться от неприятных ощущений, следует проконсультироваться с врачом, напоминает ТАСС.
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