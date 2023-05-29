Большинство учёных отрицают это. Каких-либо доказательств того, что магнитные бури влияют на здоровье, нет.

По версии некоторых исследователей, люди во время магнитных бурь страдают от эффекта ноцебо (веры в болезнь).

При этом жалобы пациентов в этот период необязательно необоснованные. Нередко они могут быть симптомами тревожного расстройства, связанного с беспокойством о здоровье, считают специалисты.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, следует проконсультироваться с врачом, напоминает ТАСС.