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Магнитные бури: когда они нахлынут на Землю в июне 2023 и повлияют ли на здоровье?

Многие жалуются на недомогание во время магнитных бурь

29 мая 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Лаборатория солнечной астрономии дала прогноз магнитных бурь на июнь 2023 года.

Рассказываем, когда магнитные бури обрушатся на Землю в первом летнем месяце, сколько они продлятся и могут ли они влиять на состояние здоровья.

1

Расписание: когда в июне будут магнитные бури?

В июне 2023-го будет всего одна магнитная буря. Она продлится с 18 по 20 июня.
2

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье?

Большинство учёных отрицают это. Каких-либо доказательств того, что магнитные бури влияют на здоровье, нет.

По версии некоторых исследователей, люди во время магнитных бурь страдают от эффекта ноцебо (веры в болезнь).

При этом жалобы пациентов в этот период необязательно необоснованные. Нередко они могут быть симптомами тревожного расстройства, связанного с беспокойством о здоровье, считают специалисты.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений, следует проконсультироваться с врачом, напоминает ТАСС.

3

А на какие симптомы люди обычно жалуются во время магнитных бурь?

Многие жалуются на перепады давления, проблемы с сердцем, головную и суставную боли.
4

Пока нет возможности сходить к врачу. Есть ли какие-то рекомендации, как пережить магнитную бурю?

Да. Несмотря на то, что медицина отрицает зависимость здоровья от магнитных бурь, во время них лучше не употреблять алкоголь, пить больше воды и наладить питание.
Фото: unsplash.com

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