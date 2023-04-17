Повышенная солнечная активность усиливает интенсивность ультрафиолетового излучения, объяснил Богачев. Поэтому людям с чувствительной кожей следует позаботиться о дополнительных мерах защиты.

"Во время пика активности уровень ультрафиолета растёт не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", – уточнил эксперт.

Он добавил, что речь не идёт о радикальном воздействии солнечной активности, но самочувствие может ухудшиться.

Кроме того, при повышенной солнечной активности увеличиваются риски инсультов и инфарктов, заявил "360" терапевт, невролог Александр Евдокимов. Также может меняться уровень тревожности.