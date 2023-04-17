Что за пик солнечной активности ожидается в 2023-2024 годах?
Солнечная активность усиливает интенсивность ультрафиолетового излучения
17 апреля 2023, 12:23, Анастасия Бичакова
Солнечная активность достигнет пика в 2023-2024 годах, заявил главный научный сотрудник Института космических исследования РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
Что такое солнечная активность и как она может повлиять на здоровье людей – читайте на amic.ru.
Что значит повышенная солнечная активность?
Как часто солнечная активность достигает пика?
По словам Сергея Богачева, солнечная активность достигает пика каждые 11 лет.
"Это довольно стабильный цикл и он легко прогнозируется. Предыдущий максимум был в 2012-2013 годах, соответственно, 2023-2024 годы должны быть годами активного Солнца. Скорее, даже 2024 год, по текущим прогнозам", – отметил доктор физико-математических наук.
Как повышенная солнечная активность может влиять на здоровье?
Повышенная солнечная активность усиливает интенсивность ультрафиолетового излучения, объяснил Богачев. Поэтому людям с чувствительной кожей следует позаботиться о дополнительных мерах защиты.
"Во время пика активности уровень ультрафиолета растёт не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", – уточнил эксперт.
Он добавил, что речь не идёт о радикальном воздействии солнечной активности, но самочувствие может ухудшиться.
Кроме того, при повышенной солнечной активности увеличиваются риски инсультов и инфарктов, заявил "360" терапевт, невролог Александр Евдокимов. Также может меняться уровень тревожности.
"При изменении солнечной активности может меняться уровень агрессивности и тревожности у людей. При этом такому негативному влиянию подвержен абсолютно каждый – здесь всё зависит только от мощности излучения", – подчеркнул Евдокимов.
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