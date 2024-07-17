Макрон принял отставку премьера Франции

Правительство Габриэля Атталя еще некоторое время будет обеспечивать управление текущими делами

17 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает AFP.

"Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", – говорится в публикации.

Атталь направил прошение об отставке 8 июля после поражения президентской партии на парламентских выборах.

При этом Макрон прошение об отставке сначала отклонил, попросив Атталя "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

16 июля Макрон сообщил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности – вероятно, до конца Олимпийских игр. При этом действующее правительство будет заниматься текущими делами, но вносить новые законы или проводить серьезные изменения не сможет.