Макрон принял отставку премьера Франции
Правительство Габриэля Атталя еще некоторое время будет обеспечивать управление текущими делами
17 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, сообщает AFP.
"Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", – говорится в публикации.
Атталь направил прошение об отставке 8 июля после поражения президентской партии на парламентских выборах.
При этом Макрон прошение об отставке сначала отклонил, попросив Атталя "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".
16 июля Макрон сообщил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности – вероятно, до конца Олимпийских игр. При этом действующее правительство будет заниматься текущими делами, но вносить новые законы или проводить серьезные изменения не сможет.
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