Тупик или хитрый план Макрона? Эксперты оценили результаты выборов во Франции

Наблюдатели считают итоги голосования "головной болью" для Европы

08 июля 2024, 12:54, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: pixabay.com

На состоявшихся во Франции досрочных парламентских выборах победу одержал блок левых сил "Новый народный фронт" (ННФ) – 182 места. Правые во главе с "Национальным объединением" (лидером является Марин Ле Пен), лидировавшие после первого тура, оказались на третьей позиции и получили 143 мандата. Объединение "Вместе!" президента Эммануэля Макрона занимает вторую строчку и 168 депутатских мест. Результатом выборов станет предстоящий уход премьер-министра Габриэля Атталя.

Все флаги, кроме французского

По словам Атталя, он покинет свое кресло "верный республиканской традиции и в соответствии со своими принципами", приводит высказывание газета Le Figaro. Это же издание цитирует лидера "Нового народного фронта" (ННФ) Жан-Люка Меланшона, заявившего, что "президент Макрон должен уйти или назначить премьер-министра из наших рядов".

При этом Меланшон заявил в эфире BFMTV, что его ННФ не станет вступать в коалицию с блоком Макрона.

Вскоре после оглашения первых результатов выборов на улицах Парижа начались стычки правых и левых активистов, полиция задержала несколько участников беспорядков. В Нанте и Ренне сторонники ННФ так бурно отмечали победу, что стражам порядка пришлось разгонять их при помощи слезоточивого газа.

Беспокойство результатами выборов и успехом левых уже выразил один из самых известных французских имамов Хассан Чалгуми (мечеть Сен-Дени). Он не исключает, что в ближайшее время в страну хлынет новая волна мигрантов, не готовых жить по французским законам:

"Меня беспокоит рост крайне левых сил, которые поддерживают импорт израильско-палестинского конфликта. На площади Республики висят все флаги, кроме французского", – заявил он в эфире канала France 24.

Подвешенный Макрон

"Результаты выборов нанесли чувствительный удар по президенту Эммануэлю Макрону и оставили вторую по величине экономику еврозоны в подвешенном состоянии, предвещая период политической нестабильности всего за несколько недель до того, как в Париже пройдут Олимпийские игры", – так оценило итоги голосования агентство Reuters.

Впрочем, "многие союзники Франции вздохнули с облегчением, поскольку худшее было предотвращено", говорится в другом материале агентства.

"Крайне правая партия Марин Ле Пен не смогла победить на досрочных выборах в воскресенье, но союзники отметили, что беспорядочная коалиция из-за распущенного парламента также может создать головную боль для Европы", – опасается Reuters.

Британская газета The Guardian приводит мнение экономиста, профессора международного права Армина Штайнбаха из парижской бизнес-школы HEC, назвавшего результаты выборов "тупиком", "быстрого выхода из которого не предвидится".

"Во Франции нет политической культуры создания коалиций и компромиссов, как в Германии или Италии. Вот почему для французов это похоже на кризис", – говорит Штайнбах.

Что касается Макрона, то он, вероятно, останется президентом до 2027 года, уверен экономист. "В других странах глава государства ушел бы в отставку после такого поражения. С этим поражением у него нет легитимности для назначения нового правительства", – приводит высказывание The Guardian.

Идеально для Москвы?

Депутат Европарламента Эрве Жувен заявил "Известиям", что считает результаты выборов удачными для правых:

"Это была бы ловушка, потому что если бы "Национальное объединение" в относительном большинстве или в абсолютном большинстве было в состоянии сформировать правительство, то в чрезвычайно сложной ситуации, в которой Франция оказалась сегодня, Марин Ле Пен была бы обречена на провал на выборах в 2027 году. Поэтому необходимо остановиться и выдохнуть. Нынешний успех открывает "Национальному объединению" огромные возможности на пути к выборам 2027 года. Именно они действительно имеют значение", – считает депутат.

Российский политолог Марат Башаров назвал результаты выборов во Франции "идеальными" для Москвы.

"Никто не победил. Ни Макрон, ни Марин Ле Пен, ни левые, ни правые. Всем, чтобы создать большинство, назначить премьера и министров, надо создавать коалиции... Что это значит? Бардак и непропорциональные действия. Любое решение Макрона сейчас будет восприниматься через выборы президента Франции, в которых Макрон принять участие не сможет (второй срок). А это 27-й год. То есть три года раздрая во власти Франции. Чем больше ада в европейских странах – тем проще нам решать свои задачи", – констатирует Башаров.

Политолог Сергей Марков называет в своем телеграм-канале составные части победившей коалиции:

Непокоренная Франция, движение, лидер Люк Меланшон. Самая сильная часть ННФ. Меланшон настоящий левый. Честно за трудящихся. Меланшон более пророссийский, чем Ле Пен. Участвовал в акции "Бессмертный полк" в Москве. Социалистическая партия. Эти перебегут к Макрону. Коммунистическая партия. Остатки прежней великой Компартии. Экологи. Глобалисты. Разные мелкие. В основном троцкисты и экологи.

"ННФ будет формировать правительство. Либо с Макроном. Либо правительство меньшинства на своей основе", – предполагает политолог.

В целом же Марков считает, что "план Макрона сработал":

"Теперь план Макрона ясен. Макрон сначала через политтехнологов договорился, что левые объединятся, – чтобы протестные против него голоса ушли не к НО Ле Пен, а к левым. Только после тайного договора Макрон объявил выборы. Между турами он создал коалицию с левыми. Так Макрон отбросил НО Ле Пен даже на третье место. Победа Макрона".

Игра в три наперстка

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предостерегает российских наблюдателей от завышенных ожиданий выборов во Франции:

"Опыт Италии и Мелони некоторых ничему не научил. Ожидания провала Сунака и победы лейбористов, ожидания провала Макрона и победы партии Ле Пен. Все продолжают ждать несуществующих "наших слонов", которых там не было и нет. "Наших" там нет. Кто бы там сейчас ни пришел к власти, они будут продолжать поддерживать войну, что вынуждены публично проговаривать, потому что европейский истеблишмент, который стоит за этими партиями, в массе своей поддерживает войну или зарабатывает на этой войне".

"В случае с выборами во Франции они консервируют как минимум до 2025 года политическую нестабильность и не дадут Франции решить ни одну из стратегических проблем, порожденных правлением Макрона", – предполагает Борис Рожин.

По итогам европейских выборов – британских, французских, в Европарламент и прочих – высказался в своем телеграм-канале политолог, редактор портала RuBaltic Александр Носович: