Макрон счел декабрь решающим для российско-украинского конфликта

По мнению президента Франции, в будущем может наступить время для "честных и хороших переговоров"

11 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как пишет "Ъ", в интервью BBC французский лидер выразил мнение, что время для переговоров между Москвой и Киевом еще не пришло. Однако не исключено, что это случится в будущем, но решение должна принять Украина.

Также он добавил, что может наступить время для "честных и хороших переговоров", чтобы найти решение с РФ.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к разговору.

Ранее бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что российские военные разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу.