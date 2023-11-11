Макрон счел декабрь решающим для российско-украинского конфликта
По мнению президента Франции, в будущем может наступить время для "честных и хороших переговоров"
11 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Декабрь 2023 года будет решающим в конфликте России и Украины, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Как пишет "Ъ", в интервью BBC французский лидер выразил мнение, что время для переговоров между Москвой и Киевом еще не пришло. Однако не исключено, что это случится в будущем, но решение должна принять Украина.
Также он добавил, что может наступить время для "честных и хороших переговоров", чтобы найти решение с РФ.
Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский указом запретил переговоры с Владимиром Путиным. Россия при этом неоднократно выражала готовность к разговору.
Ранее бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят заявил, что российские военные разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу.
13:07:19 11-11-2023
"Честные" уже были, Минск 1,2...с вами, честнягами дел иметь не надо.
13:11:53 11-11-2023
Положить столько народа, что бы начать "честные переговоры" ???
13:44:43 11-11-2023
Уже и не сосчитать, сколько было этих "решающих" месяцев и времён года. Длиться всё это будет ровно столько, сколько нужно уважаемым господам.
23:23:53 11-11-2023
Кому он нужен этот Макрон? С ним ни Путин не Байден не общается. Так , поднять немного залипшую репутацию?
07:50:28 13-11-2023
Уже говорили. что сентябрь. Надо сказать, что 2030 год будет решающий. А там или ишак или падишах