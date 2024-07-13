Макрон отправит в отставку премьера Франции

Габриэль Атталь продолжит исполнять обязанности, пока не будет назначен новый глава кабмина

13 июля 2024, 15:31, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворит прошение об отставке премьера Габриэля Атталя, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, это случится 16 июля. После этого Атталь будет исполнять обязанности, пока не назначат нового главу кабмина.

Когда именно Макрон назначит нового премьера, не уточняется.

Атталь направил прошение об отставке Макрону 8 июля. Перед этим лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах, а также отправить в отставку Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабмин.

Макрон, в свою очередь, прошение об отставке изначально отклонил, попросив премьера "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".