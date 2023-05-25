Максим Банных назвал отчёт губернатора "посланием всем жителям" Алтайского края
Поскольку именно люди, а не рубли, километры и тонны заняли ключевое место в отчёте
25 мая 2023, 14:29, ИА Амител
Депутат АКЗС Максим Банных, комментируя "Атмосфере" отчёт губернатора Алтайского края, подчеркнул, что глава региона сформулировал главную задачу для власти на ближайшее будущее.
Напомним, Виктор Томенко 25 мая выступил с отчётом о работе правительства региона за 2022 год. Amic.ru подробно рассказал, о чём говорил губернатор и что ждёт регион в будущем.
Банных отметил, что отчёт стал посланием всем жителям региона, поскольку именно люди, а не рубли, километры и тонны заняли ключевое место в послании губернатора.
"Виктор Томенко живёт и работает на Алтае уже пять лет. Он прекрасно изучил его, знает все преимущества и все болевые точки. И именно это позволило сформулировать мысль, которая проходила через всё выступление: "Алтайский край – земля сильных людей", – указал парламентарий.
Банных подчеркнул, что Томенко, когда говорил об успехах региона, акцентировал на том, что они достигаются трудом жителей – именно люди строят и ремонтируют, производят, выращивают, благоустраивают.
"Губернатор сформулировал главную задачу для органов власти и для региона в целом: “Сохранить то, что есть, и уверенно двигаться вперёд”. Думаю, большинство жителей края с такой задачей солидарны", – отметил Банных.
14:40:33 25-05-2023
Наконец то... Научились делать послания... А то все скромничали.
14:43:47 25-05-2023
Томенко рассказал, как "шаг за шагом приводят в порядок" дороги в Алтайском крае. Статья чуть ниже
14:59:50 25-05-2023
Так в этом году же выборы губернатора. Пишут, что у нас какой-то хитрый муниципальный фильтр придуман, из-за которого коммунистический кандидат никогда не пройдет. Хотя коммунисты за возвращение пенсионного возраста. Понятно, что не губернатор это решает, но сам факт, кто за что, за того и большинство