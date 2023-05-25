Максим Банных назвал отчёт губернатора "посланием всем жителям" Алтайского края

Поскольку именно люди, а не рубли, километры и тонны заняли ключевое место в отчёте

25 мая 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Максим Банных, комментируя "Атмосфере" отчёт губернатора Алтайского края, подчеркнул, что глава региона сформулировал главную задачу для власти на ближайшее будущее.

Напомним, Виктор Томенко 25 мая выступил с отчётом о работе правительства региона за 2022 год. Amic.ru подробно рассказал, о чём говорил губернатор и что ждёт регион в будущем.

Банных отметил, что отчёт стал посланием всем жителям региона, поскольку именно люди, а не рубли, километры и тонны заняли ключевое место в послании губернатора.

"Виктор Томенко живёт и работает на Алтае уже пять лет. Он прекрасно изучил его, знает все преимущества и все болевые точки. И именно это позволило сформулировать мысль, которая проходила через всё выступление: "Алтайский край – земля сильных людей", – указал парламентарий.

Банных подчеркнул, что Томенко, когда говорил об успехах региона, акцентировал на том, что они достигаются трудом жителей – именно люди строят и ремонтируют, производят, выращивают, благоустраивают.