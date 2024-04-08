Бастрыкин потребовал завести дело из-за сбитого самокатчиком мальчика в Барнауле

Руководитель алтайского следственного управления также должен представить председателю СКР доклад о расследовании

08 апреля 2024, 17:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 10-летнего мальчика, на которого наехал молодой человек на электросамокате в Барнауле. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщали в Госавтоинспекции, ДТП случилось 6 апреля возле дома № 20 по улице Малахова. 20-летний парень ехал на электросамокате по тротуару и врезался в ребенка, который двигался навстречу на обычном самокате. В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В алтайском управлении СК начали процессуальную проверку.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.