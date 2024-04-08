Бастрыкин потребовал завести дело из-за сбитого самокатчиком мальчика в Барнауле
Руководитель алтайского следственного управления также должен представить председателю СКР доклад о расследовании
08 апреля 2024, 17:30, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за травмирования 10-летнего мальчика, на которого наехал молодой человек на электросамокате в Барнауле. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как сообщали в Госавтоинспекции, ДТП случилось 6 апреля возле дома № 20 по улице Малахова. 20-летний парень ехал на электросамокате по тротуару и врезался в ребенка, который двигался навстречу на обычном самокате. В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
В алтайском управлении СК начали процессуальную проверку.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.
17:51:29 08-04-2024
А прошлогодняя история, когда жирная бабища , на самокате, не вписалась в поворот и врезалась в машину, Бастрыкина не заинтересовала ? (на видео видно как бабень, на скорости поворачивает в одну сторону, а жопа и титьки тянут в другую, в оканцовке помяла машину и тиканула)
18:12:54 08-04-2024
Ну накажут этого парня. А корень зла(самокаты), останется. Убирать их надо из города
07:23:25 10-04-2024
Что еще должно случится, чтобы самокаты наконец запретили!??? Откуда они вообще взялись? Кто это придумал и кому это выгодно? Лишь бы деньги грести лопатой, а на людей пофиг!