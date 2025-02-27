Мальчик, пострадавший от нападения хаски в Сочи, находится в тяжелом состоянии

Врачи дают неблагоприятные прогнозы

27 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru / Снимок иллюстративный

Девятилетний мальчик из Сочи, пострадавший от нападения хаски, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника, ребенка прооперировали, однако врачи дают неблагоприятные прогнозы.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Мальчик серьезно пострадал – с тяжелыми травмами лица его экстренно доставили в больницу.

Как писала Baza, владельца собак задержали. Им оказался 48-летний мужчина, предположительно, организатор одного из местных хаски-кемпингов. Полицейским он рассказал, что десять дней не кормил животных – они сорвались с привязи, прокопали проход под забором и напали на ребенка.