Мальчик, пострадавший от нападения хаски в Сочи, находится в тяжелом состоянии
Врачи дают неблагоприятные прогнозы
27 февраля 2025, 16:30, ИА Амител
Девятилетний мальчик из Сочи, пострадавший от нападения хаски, остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника, ребенка прооперировали, однако врачи дают неблагоприятные прогнозы.
Напомним, инцидент произошел 25 февраля в районе СНТ "Авиатор" села Лесное Адлерского района. Мальчик серьезно пострадал – с тяжелыми травмами лица его экстренно доставили в больницу.
Как писала Baza, владельца собак задержали. Им оказался 48-летний мужчина, предположительно, организатор одного из местных хаски-кемпингов. Полицейским он рассказал, что десять дней не кормил животных – они сорвались с привязи, прокопали проход под забором и напали на ребенка.
19:11:47 27-02-2025
Всегда в таких случаях интересует вопрос: отчего такая умственная деградация мужиков.Ведь 48 лет, если есть в голове хоть немного серого вещества, должен же соображать, что нельзя животное оставлять 10 дней без еды.Надо сначала этого придурка на 10 дней оставить без еды и воды. А там дальше видно будет, что с ним делать. Ведь как-то учить нечисть надо. Мальчику - выздоровления, родителям -стойкости и подумать, что можно сделать с тем бородатым, но безмозглым существом.
21:35:15 27-02-2025
Горожанин. (19:11:47 27-02-2025) Всегда в таких случаях интересует вопрос: отчего такая умств... Ну что-что? на 10 дней без еды, что бы собак понял, потом к паре чужих голодных собак, чтоб каково мальчику понял, дальше по ситуации. Справедливо вроде.
20:29:04 27-02-2025
А Дюша-зоошиз всё равно будет собаку защищать. Он людей ненавидит.
10:35:08 28-02-2025
Гость (20:29:04 27-02-2025) А Дюша-зоошиз всё равно будет собаку защищать. Он людей нена... За собаку всяко буду... Тебя продержи 10 дней без еды, так тоже поводок отгрызешь и покусаешь ребенка. Так что хозяина наказать!