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Мальчик в школе напал на забравшую сигарету педагога. Пришлось вызывать Росгвардию

Учительница вместе с завучем решили побеседовать с пятиклассником, но разговор не задался

07 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В одной из школ Новосибирска произошёл конфликт между пятиклассником и учительницей, которая забрала у него электронную сигарету, пришлось даже вызывать Росгвардию, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала мама одного из учеников, в классе есть проблемный ребёнок, который оскорбляет одноклассников и устраивает драки.

"Он мог запросто оскорбить учителя на уроке, в том числе и матом. Мог встать и выйти посреди урока. Я лично была свидетелем ситуации, когда на выездном мероприятии этого мальчика попросили убрать телефон и пойти поиграть с ребятами, на что он матом послал одну из родительниц", – отметила женщина.

Мальчик мог даже закурить электронную сигарету в классе. Накануне он захотел покурить в раздевалке, где его увидел учитель физкультуры. Сигарету забрали и отдали классной руководительнице. Педагог вместе с завучем решили побеседовать с учеником, но разговор не задался.

"Мальчик стал требовать вернуть ему “электронку”, начал забирать её у учительниц. На крики и шум прибежали другие дети, охранник вызывал в школу росгвардейцев, которым, по словам детей, пришлось оттаскивать школьника от педагогов", – отмечает издание.

Мама мальчика разговаривать с журналистами не захотела, лишь признала, что её ребёнок виноват.

В Росгвардии изданию сообщили, что прибыли в школу по сигналу тревоги, после на место вызвали сотрудников ПДН. Заявлений от администрации школы не поступало.

Ранее в Красноярске на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы.

Новосибирская область Происшествия дети

Комментарии 17

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Гость

12:06:48 07-04-2023

Переводите таких проблемных на надомное обучение, если совсем выгнать из школы по закону нельзя. Они и сами не хотят учиться, и другим мешают.

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Гость

12:23:40 07-04-2023

Представляете какой гумус в головах родителей этой жертвы аборта? В таком раннем возрасте ребёнок уже кандидат в тюрягу

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Гость

12:37:53 07-04-2023

Это если родители соизволят согласиться.

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Гость

12:57:11 07-04-2023

в Советское время таких выродков определяли в спецшколы.

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Гость

13:08:23 07-04-2023

Гость (12:57:11 07-04-2023) в Советское время таких выродков определяли в спецшколы.... Сейчас яжематери вам накидают. Они же дети

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Гость

13:09:24 07-04-2023

Пока на бабки из-за утырков родители попадать не начнут, воспитывать их не будут

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Гость

13:10:07 07-04-2023

Могут еще подать в суд на учителя, чтобы не трогал чужое имущество

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Гость

13:10:18 07-04-2023

Гость (12:06:48 07-04-2023) Переводите таких проблемных на надомное обучение, если совсе... На надомное обучение можно перевести только больных) И при этом учителя будут его посещать на дому. Уверены, что это будет лучше?))) А на домашнее обучение родители точно не согласятся, к гадалке не ходи.

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Гость

13:32:40 07-04-2023

Гость (13:10:18 07-04-2023) На надомное обучение можно перевести только больных) И при э... Тогда нужно, чтоьы на семью обратили внимание органы опеки и попечительства, а также требовать проведения психолого-медико-педагогической комиссии с целью освидетельствования ребенка на предмет его способности к обучению в условиях обычной общеобразовательной школы.

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Гость

14:19:13 07-04-2023

Гость (13:32:40 07-04-2023) Тогда нужно, чтоьы на семью обратили внимание органы опеки и... Так у нас инклюзия. Коррекционных классов в школах нетути.

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Гость

13:10:35 07-04-2023

Росгвардейцы могли бы и дубинкой образумить по жопе, больно, но не страшно, сорванца

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Вика

14:52:40 07-04-2023

Где работа психологов. Школа имеет одного психолога и его работа это опрос по тестам. И все. Школьный класс сложных детей должен иметь мужчину воспитателя, психолога, умеющих работать. Инспектора по делам несовершеннолетних это сами дебилы, ничего толком не знающие, не умеющие и главное не желающие работать, приносить пользу подросткам. Корректно на доверительной основе работать с родителями.

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Гость

18:55:22 07-04-2023

Вика (14:52:40 07-04-2023) Школьный класс сложных детей должен иметь мужчину воспитателя Вика у тебя с головой все в порядке? Чтобы потом этого мужчину в педофилии обвинили долбанутые яжмамки? За то что он дитачку воспитывать вздумал.

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Гость

18:00:22 07-04-2023

В 1952 году в деревне учитель ударил пятикласника, тот ударил его в ответ. Построили всю школу, пятикласник встал на колени перед учителем, извинился, после чего ученика выгнали из школы. Пошел работать в колхоз, образование так и осталось, четыре класса и коридор.

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Гость

19:18:24 07-04-2023

Гость (18:00:22 07-04-2023) В 1952 году в деревне учитель ударил пятикласника, тот удари... Может быть вставать на колени было лишним. А в остальном - все верно. Не хочешь учиться, иди в дворники. Укладывай асфальт. Копай землю. Только не надо мешать другим учиться.

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Гость

20:04:15 07-04-2023

Гость (18:00:22 07-04-2023) В 1952 году в деревне учитель ударил пятикласника, тот удари... в 1952 году вполне могли ограничить обучение начальным образованием. Научили читать, писать и довольно. Работать можешь.

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Гость

22:09:18 07-04-2023

кто такие диТАчки? здесь о них периодически говорят, но не раскрывают смысла понятия

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