Мальчик в школе напал на забравшую сигарету педагога. Пришлось вызывать Росгвардию

Учительница вместе с завучем решили побеседовать с пятиклассником, но разговор не задался

07 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В одной из школ Новосибирска произошёл конфликт между пятиклассником и учительницей, которая забрала у него электронную сигарету, пришлось даже вызывать Росгвардию, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала мама одного из учеников, в классе есть проблемный ребёнок, который оскорбляет одноклассников и устраивает драки.

"Он мог запросто оскорбить учителя на уроке, в том числе и матом. Мог встать и выйти посреди урока. Я лично была свидетелем ситуации, когда на выездном мероприятии этого мальчика попросили убрать телефон и пойти поиграть с ребятами, на что он матом послал одну из родительниц", – отметила женщина.

Мальчик мог даже закурить электронную сигарету в классе. Накануне он захотел покурить в раздевалке, где его увидел учитель физкультуры. Сигарету забрали и отдали классной руководительнице. Педагог вместе с завучем решили побеседовать с учеником, но разговор не задался.

"Мальчик стал требовать вернуть ему “электронку”, начал забирать её у учительниц. На крики и шум прибежали другие дети, охранник вызывал в школу росгвардейцев, которым, по словам детей, пришлось оттаскивать школьника от педагогов", – отмечает издание.

Мама мальчика разговаривать с журналистами не захотела, лишь признала, что её ребёнок виноват.

В Росгвардии изданию сообщили, что прибыли в школу по сигналу тревоги, после на место вызвали сотрудников ПДН. Заявлений от администрации школы не поступало.

Ранее в Красноярске на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы.