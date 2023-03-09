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В России могут запретить травлю учителей

Сегодня педагоги очень важны, однако они всё чаще подвергаются нападкам

09 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Госдуму внесли законопроект, который будет защищать честь и достоинство педагогического работника, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы Борис Чернышов отметил, что сегодня педагоги очень важны и незаменимы, однако они всё чаще подвергаются нападкам, в том числе со стороны общества.

"В СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", – говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает добавить "защиту чести и достоинства педагогического работника" в перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в РФ.

Ранее в Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы.

Комментарии 26

  • а могут и нет
    09 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора защитить от яжемать и их отпрысков.
    09 марта, Гость   Ответить
  • А поговорить?
    09 марта, Гость   Ответить
  • А сейчас травля разрешена? Как юридически определить, что такое травля?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Видимо раньше это было разрешено. А так идея правильная
    09 марта, Гость   Ответить
  • А она (травля), что, у нас разрешена? Ну, судя по заголовку...
    09 марта, Гость   Ответить
  • да...заголовок огонь
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вернули престижа профессии. Вот от таких бездарей в законотворчестве и надо ограждать людей! Продолжают разваливать остатки образования.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Депутат ЛДПР, пролезший в Думу по списку, че не знает, что за травлю есть статья?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Может, пора вспомнить о том, что учитель занимается образованием и воспитанием подрастающего поколения. а не "оказывает образовательные услуги"? Разница огромна-примерно как между каналом и канализацией...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Именно сейчас учитель не занимается воспитаем и обучением. Просто предоставляет информацию, или постоянно гоняет по тестам к ЕГЭ, огэ и прочим тестам.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вы охренели что ли? А как же права детей? А свобода распространения информации и самовыражения? (Шютка)
    09 марта, Гость   Ответить
  • Деток яжематерей, что систематически мешают вести уроки и занимаются издевательством над другими учениками, надо помещать в отдельную школу (название совсем неважно) где они могут проявлять себя и самовыражаться
    09 марта, Гость   Ответить
  • Привет обществу неравных прав! Что там в Конституции РФ? Все равны, но некоторые равнее? Как известно, увеличение прав у одной категории населения приводит к ограничению прав других.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора защитить права всех граждан исключительно по профессиональному признаку!))) Отдельные законы по всему списку специальностей! Примерно так: запретить травлю водителей маршруток, продавцов – кассиров, работников клининга, менеджеров, дворников, мэров и так далее…
    09 марта, Гость   Ответить
  • Да! на каждую профессии свой закон!
    09 марта, Гость   Ответить
  • На профессии из группы риска всегда были свои законодательные нормы, в зависимости от степени риска. Оскорбил водителя или полицейского - это разная ответственность, в законе так прописано. И всегда так было. Сейчас учителей к рискованным профессиям решили добавить
    09 марта, Гость   Ответить
  • Набузил в автобусе или в самолете, тоже разная ответственность
    09 марта, Гость   Ответить
  • Запретить можно всё. Но как проконтролировать?
    09 марта, Гость   Ответить
  • Это что же, весь Минобр отравят в отставку или будут дела шить?
    09 марта, Гость   Ответить
  • уже давно пора защищать учителей от неадекватных детей и их мамашек , выдумали : права детей, жалобы.. Треснуть подзатыльник, как нам когда то в свое время, мы и уважали учителей, и в принципе старшее поколение. а не то что сейчас. Пройти страшно перед школой, дети матерятся , на замечания реагируют бурно, я хоть и не бабка , мне 42 года, но ужас берет что за поколение растет . с учителей три шкуры дерут за выродков с безобразным поведением. Хотя сама мать подростка, но считаю, что нужно как то учителям помогать в этом плане. А то как второсортные люди они получаются
    09 марта, Гость   Ответить
  • а помогать просто. Ъ Своих воспитывать, и, желательно - ремнем за провинности, а уж если на взрослого/учителя не дай бог рот открыл - то так, чтоб неделю не сел. Будет о чем поразмыслить чаду.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Своих воспитывать, и, желательно - ремнем за провинности - ышшо один "нас били, и мы нормальными выросли". Вас, видимо, начальство до сих пор ремнем за провинности "воспитывает"? Расписываетесь в том, что без запугивания и битья вы ничего не в состоянии до ребенка донести, "нормальные" наши.
    09 марта, Гость   Ответить
  • тут дело не в том кого и как воспитывать , а в том , что за все выходки "чад" с учителей спрашивают . --- Ранее в Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы. --- это нормально????????????????????????????????????????????????
    09 марта, Гость   Ответить
  • "Своих воспитывать, и, желательно - ремнем за провинности - ышшо один "нас били, и мы нормальными выросли". Вас, видимо, начальство до сих пор ремнем за провинности "воспитывает"? Расписываетесь в том, что без запугивания и битья вы ничего не в состоянии до ребенка донести, "нормальные" наши." - а ты то наверное бунтарь -чегевара , к начальству с ноги дверь, все с полуслова всегда
    09 марта, Гость   Ответить
  • Донести словами еще как можно. И легко. Но когда вероятность выхватить ремня равна нулю - тут у детей и начинается шатание во вседозволенности. Потому ремень на горизонте маячить должен. Ну а чтобы его перспектива воспринималась как реальность - его таки иной раз надо и применить. А ты гость сопельки жуй, они же дети, тебя потом свои же эти дети, не знавшие люлей, и прокинут в самый испанский стыд, со словами "ачотакова мысделали"
    09 марта, Гость   Ответить
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