В России могут запретить травлю учителей

Сегодня педагоги очень важны, однако они всё чаще подвергаются нападкам

09 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Госдуму внесли законопроект, который будет защищать честь и достоинство педагогического работника, сообщает РИА Новости.

Автор инициативы Борис Чернышов отметил, что сегодня педагоги очень важны и незаменимы, однако они всё чаще подвергаются нападкам, в том числе со стороны общества.

"В СМИ приводятся многочисленные примеры вмешательства в частную жизнь педагогических работников и попыток осуждения их действий со стороны представителей общества даже в тех случаях, если эти действия не носят противоправный характер и не обусловлены педагогической деятельностью", – говорится в пояснительной записке.

Документ предлагает добавить "защиту чести и достоинства педагогического работника" в перечень принципов, на которых основываются государственная политика и правовое регулирование в сфере образования в РФ.

Ранее в Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы.