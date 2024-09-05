Мандалы и ферзи. Как галерея барнаульской художницы стала местом турнира по шахматам?

В галерее Елены Карловой сыграл знаменитый гроссмейстер России Максим Матлаков

05 сентября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JvgT9

Чемпионат России по шахматам в галерее Елены Карловой / Фото предоставлено компанией

В августе Барнаул стал ареной масштабного шахматного сражения – суперфиналов чемпионата России. Состязания, охватившие восемь напряженных игр, развернулись на различных площадках города, одной из которых стала галерея художницы Елены Карловой. Участие в турнире принимали все желающие. В художественном пространстве также сыграл знаменитый гроссмейстер России Максим Матлаков. Он провел сеанс одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов.

Локацию Министерство культуры Алтайского края выбрало не случайно. Картины художницы-символиста создавали ощущение гармонии, умиротворения, что благоприятно сказывалось на настроении и работоспособности шахматистов. Их Елена Карлова создает уже более 15 лет. Используя древнюю технику золочения, символизм и теплое сочетание цветов, дополненное натуральными декоративными элементами, художница пишет мандалы, которые мягко воздействуют на пространство и способствуют интеллектуальной деятельности.

Чемпионат России по шахматам в галерее Елены Карловой / Фото предоставлено компанией

Галерея Елены Карловой – это не просто выставочное пространство, а настоящий центр культурной жизни Барнаула. Здесь проходят выставки, праздники, общественные встречи, музыкальные шоу и многое другое.

В галерее регулярно проводят встречи со знаменитостями, авторами известных произведений, презентации книг и музыкальных композиций. Елена Карлова стремится сделать свое арт-пространство центром притяжения культурных и знаковых событий, раскрывая таланты региона и расширяя культурные горизонты жителей Алтайского края.

Помимо выставок, в галерее проходят занятия йогой и музыкальные встречи с исполнителями Барнаула и Новосибирска. Художница также запустила свою линию одежды и аксессуаров, представленную эксклюзивными платьями, сумками и украшениями.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Для этого нужно следить за лентой событий в ВК, телеграм-канале и на сайте. Яркие события проводят еженедельно.

ИП Карлова Елена Анатольевна

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