Звездные шахматисты сыграют с ветеранами и юными игроками из Барнаула

Игры пройдут 16 августа

10 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Фото: развитие шахмат в Алтайском крае/amic.ru

Участники Суперфиналов по шахматам, который состоится в Барнауле, проведут сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов. Участники сеансов могут пообщаться с именитыми спортсменами в неформальной обстановке, проверить свои силы за доской, сообщает федерация шахмат Алтайского края.

Где пройдут игры?

16 августа в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, музее "Город", галерее Елены Карловой, парке "Изумрудный", ПКиО "Центральный", Академии шахмат, туристическом центре "Горная аптека" и Алтайском государственном краеведческом музее.

Кто из известных шахматистов сыграет с барнаульцами?

Заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Александр Грищук, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Алексей Дреев, гроссмейстер Евгений Наер, гроссмейстер Максим Матлаков, гроссмейстер Павел Понкратов, международный мастер Рудик Макарян, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Валентина Гунина, а также известный гроссмейстер и тренер, комментатор Суперфиналов Георгий Кастаньеда.

Какие события еще пройдут во время Суперфинала?

В Алтайском краевом театра драмы имени Шукшина пройдет выставка Музея шахмат ФШР "История шахмат в шахматных комплектах". Также во время статусного турнира в парке "Изумрудный" состоится турнир среди любителей, а также другие культурные события, связанные с шахматами. Среди них: вечер с камерным оркестром, фотовечер, шахпонг, шахбокс, "Волшебные шахматы", квест, киновечер в честь 100-летия ФШР, образовательный вечер, квиз, творческий арт-пикник и РОКировка – выступление рок-групп.

Что вообще за Суперфинал пройдет в Барнауле?

Суперфиналы проводятся раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем. Игровые дни: 17-22 и 24-28 августа. Начало всех туров – в 15:00 по местному времени. Это самые статусные соревнования по шахматам, которые проходят в России. Алтайский край впервые в своей истории принимает турнир такого уровня.

Суперфиналы проводятся Федерацией шахмат России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Фонда Тимченко совместно с правительством Алтайского края и Федерацией шахмат Алтайского края.

Торжественное открытие соревнований состоится 16 августа в 18:00 в концертном зале "Сибирь". Игры же будут проходить в театре драмы имени Шукшина.