НОВОСТИОбщество

Мандарины перед Новым годом подорожают на 30% из-за "череды неудач"

Примечательно, что обычно к новогодним праздникам мандарины дешевеют

25 ноября 2024, 08:52, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/458983
Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/458983

Мандарины в конце 2024 года подорожают на 20-30% из-за целого комплекса причин: от колебаний курса рубля до сокращения урожая в Турции и наводнений в Испании. Об этом "Парламентской газете" рассказала руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

Она пояснила, что из Турции в Россию приходит примерно половина всех мандаринов. А вот Испания к нам мандарины почти не привозит, но является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. В итоге Марокко и Египет переориентируются на освободившиеся европейские рынки.

Абхазия, по словам эксперта, поставляла примерно 20-60 тысяч тонн мандаринов, это 3-7% от общего объема рынка.

"Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже", – подчеркнула Козий.

По совокупности факторов, указала она, можно прогнозировать рост цен не менее чем на 20-30%.

Мандарины / Фото: Claudio Schwarz / unsplash.com

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НОВОСТИОбщество

цены Новый год Продукты
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Комментарии 6

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Гость

08:55:05 25-11-2024

Ещё ретроградный Меркурий немного виноват

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Гость

10:16:51 25-11-2024

Всё в этой жизни через проктолога.

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гость

11:21:25 25-11-2024

Постоянно. каждый год одно и тоже, подорожают мандарины и выдумка причин. Псих обработка населения перед поднятием цены поставщиками из за увеличенного спроса. Нет других причин.

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Гостья

12:07:16 25-11-2024

Мандарины уже сейчас лежат в магазинах и дрябнут, потому что всё дорого, а это продукт не первой необходимости. Если ещё поднимут цену - кто их будет покупать? Ну несколько штук на новогодний стол.

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Элен без ребят

12:09:46 25-11-2024

на ритейл так и сыпятся неудачи в конце каждого года! одних только покупателей с железными телегими, атакующими магазины, миллионы! бедняжки... хнык.

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Гость

12:26:34 25-11-2024

Их и сейчас то по таким ценам мало кто берет... сохнут лежат.

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