Примечательно, что обычно к новогодним праздникам мандарины дешевеют

25 ноября 2024, 08:52, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/458983

Мандарины в конце 2024 года подорожают на 20-30% из-за целого комплекса причин: от колебаний курса рубля до сокращения урожая в Турции и наводнений в Испании. Об этом "Парламентской газете" рассказала руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий.

Она пояснила, что из Турции в Россию приходит примерно половина всех мандаринов. А вот Испания к нам мандарины почти не привозит, но является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. В итоге Марокко и Египет переориентируются на освободившиеся европейские рынки.

Абхазия, по словам эксперта, поставляла примерно 20-60 тысяч тонн мандаринов, это 3-7% от общего объема рынка.

"Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже", – подчеркнула Козий.

По совокупности факторов, указала она, можно прогнозировать рост цен не менее чем на 20-30%.