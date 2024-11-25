Мандарины перед Новым годом подорожают на 30% из-за "череды неудач"
Примечательно, что обычно к новогодним праздникам мандарины дешевеют
25 ноября 2024, 08:52, ИА Амител
Мандарины в конце 2024 года подорожают на 20-30% из-за целого комплекса причин: от колебаний курса рубля до сокращения урожая в Турции и наводнений в Испании. Об этом "Парламентской газете" рассказала руководитель информационного агентства FruitNews Ирина Козий.
Она пояснила, что из Турции в Россию приходит примерно половина всех мандаринов. А вот Испания к нам мандарины почти не привозит, но является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. В итоге Марокко и Египет переориентируются на освободившиеся европейские рынки.
Абхазия, по словам эксперта, поставляла примерно 20-60 тысяч тонн мандаринов, это 3-7% от общего объема рынка.
"Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже", – подчеркнула Козий.
По совокупности факторов, указала она, можно прогнозировать рост цен не менее чем на 20-30%.
08:55:05 25-11-2024
Ещё ретроградный Меркурий немного виноват
10:16:51 25-11-2024
Всё в этой жизни через проктолога.
11:21:25 25-11-2024
Постоянно. каждый год одно и тоже, подорожают мандарины и выдумка причин. Псих обработка населения перед поднятием цены поставщиками из за увеличенного спроса. Нет других причин.
12:07:16 25-11-2024
Мандарины уже сейчас лежат в магазинах и дрябнут, потому что всё дорого, а это продукт не первой необходимости. Если ещё поднимут цену - кто их будет покупать? Ну несколько штук на новогодний стол.
12:09:46 25-11-2024
на ритейл так и сыпятся неудачи в конце каждого года! одних только покупателей с железными телегими, атакующими магазины, миллионы! бедняжки... хнык.
12:26:34 25-11-2024
Их и сейчас то по таким ценам мало кто берет... сохнут лежат.