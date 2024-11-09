В России предрекли дефицит мандаринов

Ситуацию может стабилизировать рекордный урожай в Абхазии

09 ноября 2024, 11:42, ИА Амител

Мандарины / Фото: Claudio Schwarz / unsplash.com

Россия может столкнуться с дефицитом мандаринов этой зимой, пишут "Известия".

На поставки повлиял неурожай в Турции и наводнение в Испании, где под водой оказались две трети цитрусовых плантаций.

Стабилизировать ситуацию может Абхазия, где фермеры ожидают рекордный за последние десять лет урожай.

Цена абхазских фруктов составит около 169 рублей за килограмм.

В октябре сообщили, что в России ожидается дефицит мандаринов из Марокко на Новый год.