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В России предрекли дефицит мандаринов

Ситуацию может стабилизировать рекордный урожай в Абхазии

09 ноября 2024, 11:42, ИА Амител

Мандарины / Фото: Claudio Schwarz / unsplash.com
Мандарины / Фото: Claudio Schwarz / unsplash.com

Россия может столкнуться с дефицитом мандаринов этой зимой, пишут "Известия".

На поставки повлиял неурожай в Турции и наводнение в Испании, где под водой оказались две трети цитрусовых плантаций.

Стабилизировать ситуацию может Абхазия, где фермеры ожидают рекордный за последние десять лет урожай.

Цена абхазских фруктов составит около 169 рублей за килограмм.

В октябре сообщили, что в России ожидается дефицит мандаринов из Марокко на Новый год.

Продукты

Комментарии 12

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Гость

11:44:37 09-11-2024

Кто там мечтал, чтоб как в СССР?

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Гость

11:46:04 09-11-2024

Если правительство России посадить на пески Сахары, через погода там будет дефицит песка.

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Юс

12:56:48 09-11-2024

Кто это всё предрекает? Продавцы мандаринов?

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Гость

13:26:07 09-11-2024

У Абхазии не такие промышленные объемы, как у Испании и Турции, да и цена не 169, а все 200, будем китайские есть...

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Musik

17:44:00 09-11-2024

Гость (13:26:07 09-11-2024) У Абхазии не такие промышленные объемы, как у Испании и Турц... Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.

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Гость

19:56:08 10-11-2024

Musik (17:44:00 09-11-2024) Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.... Абхазские кислятина безвкусная.

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Гость

01:51:41 11-11-2024

Musik (17:44:00 09-11-2024) Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.... Зря. Есть китайские очень приличные. Не там и не то покупаете.

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Гость

23:10:25 09-11-2024

Очередной повод цены поднять... Фрукты итак уже доступны далеко не всем. Если раньше был большой выбор даже у нас в Сибири, по несколько видов тех же мандаринов и разбиралось почти все т.к. приемлемые цены были, то теперь фрукты в торговых сетях по минимому и то гниют зачастую.

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Алиса

21:54:43 10-11-2024

Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молчим , шоколад тоже , рыба , картошка , мандарины ! Я так понимаю что Нового года у нас не будет ?!?

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Гость

00:35:04 11-11-2024

Алиса (21:54:43 10-11-2024) Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молч... Новый год - всего лишь смена календарной бумажки и налогового периода. Вообще плевать. Спится в нг хорошо, уличные "уиии" усыпляют.

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Гость

01:50:43 11-11-2024

Алиса (21:54:43 10-11-2024) Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молч... У вас точно не будет. С таким настроением никакой Новый год не поможет.

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Гость

00:33:09 11-11-2024

Предрекла бабка Предрекунья?

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