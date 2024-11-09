В России предрекли дефицит мандаринов
Ситуацию может стабилизировать рекордный урожай в Абхазии
09 ноября 2024, 11:42, ИА Амител
Мандарины / Фото: Claudio Schwarz / unsplash.com
Россия может столкнуться с дефицитом мандаринов этой зимой, пишут "Известия".
На поставки повлиял неурожай в Турции и наводнение в Испании, где под водой оказались две трети цитрусовых плантаций.
Стабилизировать ситуацию может Абхазия, где фермеры ожидают рекордный за последние десять лет урожай.
Цена абхазских фруктов составит около 169 рублей за килограмм.
В октябре сообщили, что в России ожидается дефицит мандаринов из Марокко на Новый год.
11:44:37 09-11-2024
Кто там мечтал, чтоб как в СССР?
11:46:04 09-11-2024
Если правительство России посадить на пески Сахары, через погода там будет дефицит песка.
12:56:48 09-11-2024
Кто это всё предрекает? Продавцы мандаринов?
13:26:07 09-11-2024
У Абхазии не такие промышленные объемы, как у Испании и Турции, да и цена не 169, а все 200, будем китайские есть...
17:44:00 09-11-2024
Гость (13:26:07 09-11-2024) У Абхазии не такие промышленные объемы, как у Испании и Турц... Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.
19:56:08 10-11-2024
Musik (17:44:00 09-11-2024) Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.... Абхазские кислятина безвкусная.
01:51:41 11-11-2024
Musik (17:44:00 09-11-2024) Китайские и турецкие - ни вкуса ни цвета ни запаха. Фтопку.... Зря. Есть китайские очень приличные. Не там и не то покупаете.
23:10:25 09-11-2024
Очередной повод цены поднять... Фрукты итак уже доступны далеко не всем. Если раньше был большой выбор даже у нас в Сибири, по несколько видов тех же мандаринов и разбиралось почти все т.к. приемлемые цены были, то теперь фрукты в торговых сетях по минимому и то гниют зачастую.
21:54:43 10-11-2024
Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молчим , шоколад тоже , рыба , картошка , мандарины ! Я так понимаю что Нового года у нас не будет ?!?
00:35:04 11-11-2024
Алиса (21:54:43 10-11-2024) Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молч... Новый год - всего лишь смена календарной бумажки и налогового периода. Вообще плевать. Спится в нг хорошо, уличные "уиии" усыпляют.
01:50:43 11-11-2024
Алиса (21:54:43 10-11-2024) Подорожало сливочное масло , икра красная , ну про яйца молч... У вас точно не будет. С таким настроением никакой Новый год не поможет.
00:33:09 11-11-2024
Предрекла бабка Предрекунья?