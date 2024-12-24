Мандарины в Барнауле оказались одними из самых дорогих среди крупнейших городов
На 60 рублей дороже, чем в Москве
24 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
Барнаул оказался почти в самом конце декабрьского рейтинга городов, где самая низкая цена на мандарины, сообщает "СоциоЛайф".
Исследование провели в рамках проекта "Котлета с пюрешкой", где Барнаул оказался в числе городов с самой низкой стоимостью суточного рациона. Активисты в один день посетили 190 магазинов в 46 городах России, в том числе узнали цены и на мандарины.
"В Барнауле средняя стоимость одного килограмма мандаринов составляет 224 рубля 17 копеек", – говорится в исследовании.
Самые дешевые мандарины – в Улан-Удэ (146,54 рубля), а самые дорогие – в Якутске (359,78). В Москве один из главных атрибутов новогоднего стола обойдется в 161,31 рубля.
13:46:21 24-12-2024
Улан-Удэ наше Марокко! Мандарины там повсеместно в огородах растут.
13:46:58 24-12-2024
а фиг с ними
13:47:41 24-12-2024
Барнаул входит в число крупнейших в России?
14:00:40 24-12-2024
Гость (13:47:41 24-12-2024) Барнаул входит в число крупнейших в России?... пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый по численности населения город России.
14:13:57 24-12-2024
R22 (14:00:40 24-12-2024) пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый... ну, т.е. далеко не крупнейший
15:13:57 24-12-2024
Гость (14:13:57 24-12-2024) ну, т.е. далеко не крупнейший... ну если учесть, что в стране 1117 городов, то да не в первых рядах))
18:20:35 24-12-2024
Гость (15:13:57 24-12-2024) ну если учесть, что в стране 1117 городов, то да не в первых... Да хоть миллион. Крупнейший может быть только один - иначе он уже не крупнейший. А тут 50 - и все крупнейшие.
14:09:26 24-12-2024
Наверно и зарплаты самые высокие. Ура. Есть повод для гордости. Уже и Москву обогнали по всем параметрам.
14:24:34 24-12-2024
А где мандарины вкусные продают?
18:58:43 24-12-2024
Гость (14:24:34 24-12-2024) А где мандарины вкусные продают? ... В ярче
14:30:54 24-12-2024
Поеду за мандаринами а Магадан, там дешевле, чем в Барнауле.
07:10:50 25-12-2024
Гость (14:30:54 24-12-2024) Поеду за мандаринами а Магадан, там дешевле, чем в Барнауле.... 550
14:50:32 24-12-2024
И почему так?
15:14:37 24-12-2024
А это хорошо или плохо? Какие указания партии и правительства?
15:29:26 24-12-2024
Давайте переедем всем Барнаулом в Москву! Там зарплаты лучше, цены ниже! А здесь оставим только местные власти и депутатов.
22:02:21 24-12-2024
Гость (15:29:26 24-12-2024) Давайте переедем всем Барнаулом в Москву! Там зарплаты лучше... я не поеду, мне не понравилось. народу там много, бегут все куда-то
16:33:31 24-12-2024
267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы китайские продают😳
18:16:03 24-12-2024
Гость (16:33:31 24-12-2024) 267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы ки... Да ладно китайские (ничего не имею против них), так они просто некрасивые и невкусные!
18:32:30 24-12-2024
Гость (16:33:31 24-12-2024) 267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы ки... И при этом они ещё ставят "скидку" 20-30%)))
17:48:36 24-12-2024
У нас и тарифы на коммуналку самые высокие, и темпы вымирания. А зарплаты наоборот.
18:57:56 24-12-2024
А что у нас есть что то дешевле чем в Москве? А ну да -зарплаты...
22:09:41 24-12-2024
Сергей (18:57:56 24-12-2024) А что у нас есть что то дешевле чем в Москве? А ну да -зарп... услуги, транспорт, жилье, спорт, кафе, театр
05:58:37 25-12-2024
в Абхазию 327 миллионов киловатт электричества бесплатно и оттель мандарины втридорога...
07:39:31 25-12-2024
Торговля никогда не отличалась толерантностью к покупателям. Ибо набить свой карман -задача любого торговца.Да и не только торговца.
20:38:58 25-12-2024
Главное ФАС маниторит.
20:41:30 25-12-2024
А ФАС зато маниторит!!!