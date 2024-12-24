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Мандарины в Барнауле оказались одними из самых дорогих среди крупнейших городов

На 60 рублей дороже, чем в Москве

24 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаул оказался почти в самом конце декабрьского рейтинга городов, где самая низкая цена на мандарины, сообщает "СоциоЛайф".

Исследование провели в рамках проекта "Котлета с пюрешкой", где Барнаул оказался в числе городов с самой низкой стоимостью суточного рациона. Активисты в один день посетили 190 магазинов в 46 городах России, в том числе узнали цены и на мандарины.

"В Барнауле средняя стоимость одного килограмма мандаринов составляет 224 рубля 17 копеек", – говорится в исследовании.

Самые дешевые мандарины – в Улан-Удэ (146,54 рубля), а самые дорогие – в Якутске (359,78). В Москве один из главных атрибутов новогоднего стола обойдется в 161,31 рубля.

Фото: Elisabeth Rosenak / unsplash.com

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Барнаул рейтинги Продукты

Комментарии 26

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Гость

13:46:21 24-12-2024

Улан-Удэ наше Марокко! Мандарины там повсеместно в огородах растут.

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Гость

13:46:58 24-12-2024

а фиг с ними

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Гость

13:47:41 24-12-2024

Барнаул входит в число крупнейших в России?

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R22

14:00:40 24-12-2024

Гость (13:47:41 24-12-2024) Барнаул входит в число крупнейших в России?... пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый по численности населения город России.

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Гость

14:13:57 24-12-2024

R22 (14:00:40 24-12-2024) пятый по численности населения город Сибири, двадцать первый... ну, т.е. далеко не крупнейший

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Гость

15:13:57 24-12-2024

Гость (14:13:57 24-12-2024) ну, т.е. далеко не крупнейший... ну если учесть, что в стране 1117 городов, то да не в первых рядах))

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Гость

18:20:35 24-12-2024

Гость (15:13:57 24-12-2024) ну если учесть, что в стране 1117 городов, то да не в первых... Да хоть миллион. Крупнейший может быть только один - иначе он уже не крупнейший. А тут 50 - и все крупнейшие.

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Гость

14:09:26 24-12-2024

Наверно и зарплаты самые высокие. Ура. Есть повод для гордости. Уже и Москву обогнали по всем параметрам.

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Гость

14:24:34 24-12-2024

А где мандарины вкусные продают?

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Гость

18:58:43 24-12-2024

Гость (14:24:34 24-12-2024) А где мандарины вкусные продают? ... В ярче

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Гость

14:30:54 24-12-2024

Поеду за мандаринами а Магадан, там дешевле, чем в Барнауле.

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Гость

07:10:50 25-12-2024

Гость (14:30:54 24-12-2024) Поеду за мандаринами а Магадан, там дешевле, чем в Барнауле.... 550

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Гость

14:50:32 24-12-2024

И почему так?

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Гость

15:14:37 24-12-2024

А это хорошо или плохо? Какие указания партии и правительства?

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Гость

15:29:26 24-12-2024

Давайте переедем всем Барнаулом в Москву! Там зарплаты лучше, цены ниже! А здесь оставим только местные власти и депутатов.

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Гость

22:02:21 24-12-2024

Гость (15:29:26 24-12-2024) Давайте переедем всем Барнаулом в Москву! Там зарплаты лучше... я не поеду, мне не понравилось. народу там много, бегут все куда-то

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Гость

16:33:31 24-12-2024

267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы китайские продают😳

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Гость

18:16:03 24-12-2024

Гость (16:33:31 24-12-2024) 267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы ки... Да ладно китайские (ничего не имею против них), так они просто некрасивые и невкусные!

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Гость

18:32:30 24-12-2024

Гость (16:33:31 24-12-2024) 267р/кг- Мария Ра и Ярче. И по этой цене какие-то отбросы ки... И при этом они ещё ставят "скидку" 20-30%)))

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Гость

17:48:36 24-12-2024

У нас и тарифы на коммуналку самые высокие, и темпы вымирания. А зарплаты наоборот.

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Сергей

18:57:56 24-12-2024

А что у нас есть что то дешевле чем в Москве? А ну да -зарплаты...

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Гость

22:09:41 24-12-2024

Сергей (18:57:56 24-12-2024) А что у нас есть что то дешевле чем в Москве? А ну да -зарп... услуги, транспорт, жилье, спорт, кафе, театр

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Санечек

05:58:37 25-12-2024

в Абхазию 327 миллионов киловатт электричества бесплатно и оттель мандарины втридорога...

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Горожанин.

07:39:31 25-12-2024

Торговля никогда не отличалась толерантностью к покупателям. Ибо набить свой карман -задача любого торговца.Да и не только торговца.

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Гость.

20:38:58 25-12-2024


Главное ФАС маниторит.

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Гость.

20:41:30 25-12-2024

А ФАС зато маниторит!!!

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