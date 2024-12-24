Мандарины в Барнауле оказались одними из самых дорогих среди крупнейших городов

На 60 рублей дороже, чем в Москве

24 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаул оказался почти в самом конце декабрьского рейтинга городов, где самая низкая цена на мандарины, сообщает "СоциоЛайф".

Исследование провели в рамках проекта "Котлета с пюрешкой", где Барнаул оказался в числе городов с самой низкой стоимостью суточного рациона. Активисты в один день посетили 190 магазинов в 46 городах России, в том числе узнали цены и на мандарины.

"В Барнауле средняя стоимость одного килограмма мандаринов составляет 224 рубля 17 копеек", – говорится в исследовании.

Самые дешевые мандарины – в Улан-Удэ (146,54 рубля), а самые дорогие – в Якутске (359,78). В Москве один из главных атрибутов новогоднего стола обойдется в 161,31 рубля.