Мария Бутина потребовала проверить певца Евдокимова за "поливание грязью России"
Накануне артист выступил в Барнауле, концерт в Томске уже отменили
12 апреля 2023, 13:28, ИА Амител
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила прокуратуру проверить высказывания заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Напомним, 76-летний Евдокимов наиболее известен по песням "Фантазёр", "Колодец", "За Дунаем", "Роза красная моя" и другие.
Ранее в соцсетях распространили видео от 2019 года, на котором певец называет Россию "уродливой страной" и обвиняет президента Владимира Путина в том, что на тот момент происходило в отношениях между РФ и Украиной.
Бутина пояснила, что к ней обратились россияне с просьбой проверить слова певца.
"Подписчики привлекли моё внимание к некоему персонажу, артисту, Ярославу Евдокимову, который продолжает турне по российским регионам, поливая грязью Россию. Направила обращение в Генеральную прокуратуру для проверки фактов на предмет нарушения действующего законодательства", – написала Бутина.
Стоит отметить, что сейчас певец находится в Сибири. 10 апреля он выступил в Барнауле. 14 апреля должен был состояться концерт в Томске, но его отменили "по политическим причинам". Сегодня, 12 апреля, должен пройти концерт в Омске.
Ранее в Барнауле и других городах Сибири отменили концерты Валерия Меладзе.
13:35:21 12-04-2023
Продолжая турне по стране поливает грязью и сыпит какашками.Засранца к ответу!
13:43:24 12-04-2023
Свободу слова, конечно, никто не отменял. Вот и пусть свободно сыплет свои какахи на головы уркаинцев. Нам не надо. Затыкай, нанюхались...
13:45:39 12-04-2023
Почему критика режима считается грязью? 50% населения РФ ходит каждый день в туалеты на улице и в этом виноваты власти! Правда глаза режет.
14:07:10 12-04-2023
Дмитрий (13:45:39 12-04-2023) Почему критика режима считается грязью? 50% населения РФ х... Предлагаете ставить на дачах керамические унитазы со сливами? Или что вы предлагаете?
13:54:16 12-04-2023
Представляю что сейчас творится в рядах артистов и певцов.
14:11:49 12-04-2023
Гость (13:54:16 12-04-2023) Представляю что сейчас творится в рядах артистов и певцов.... Ряды артистов и певцов жидеют.
14:17:31 12-04-2023
да что ж такое-то, это старческий маразм или действительно всю жизнь такими были?
14:37:00 12-04-2023
Часто бывает, что певцы политически безграмотны и с этим уже ничего нельзя поделать.А сцать в колодец из которого пьёшь воду, это уже признаки маразма.Неужели он до сих пор после "своих политических роликов" даёт концерты в России и получает за них деньги?
14:55:46 12-04-2023
Американский шпиен ищет других шпиенов, клоака какая то
15:03:25 12-04-2023
Барнаульцев,посетивших концерт,сразу привлекать к ответу будут или дождутся результатов проверки?
15:34:13 12-04-2023
Хочется спросить у него:"Ярик, а у тебя в каком банке деньги?"
15:51:44 12-04-2023
интересно почему не запрещают ему гастролировать по стране народ которой он ненавидит наказать многомилионным штрафом его и тех кто дает разрешение на проведение концертов в своем регионе