Мария Бутина потребовала проверить певца Евдокимова за "поливание грязью России"

Накануне артист выступил в Барнауле, концерт в Томске уже отменили

12 апреля 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: кадр из видео / youtube.com/@evdokimovyaroslav

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила прокуратуру проверить высказывания заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Напомним, 76-летний Евдокимов наиболее известен по песням "Фантазёр", "Колодец", "За Дунаем", "Роза красная моя" и другие.

Ранее в соцсетях распространили видео от 2019 года, на котором певец называет Россию "уродливой страной" и обвиняет президента Владимира Путина в том, что на тот момент происходило в отношениях между РФ и Украиной.

Бутина пояснила, что к ней обратились россияне с просьбой проверить слова певца.

"Подписчики привлекли моё внимание к некоему персонажу, артисту, Ярославу Евдокимову, который продолжает турне по российским регионам, поливая грязью Россию. Направила обращение в Генеральную прокуратуру для проверки фактов на предмет нарушения действующего законодательства", – написала Бутина.

Стоит отметить, что сейчас певец находится в Сибири. 10 апреля он выступил в Барнауле. 14 апреля должен был состояться концерт в Томске, но его отменили "по политическим причинам". Сегодня, 12 апреля, должен пройти концерт в Омске.

Ранее в Барнауле и других городах Сибири отменили концерты Валерия Меладзе.