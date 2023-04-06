Концерты Дианы Арбениной в России могут отменить из-за критики СВО
Местные организаторы говорят о том, что отменяют выступления "по техническим причинам"
06 апреля 2023, 10:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Тур Дианы Арбениной по России находится под угрозой отмены. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что причиной отмены может стать критика СВО со стороны певицы. В Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске выступления уже отменили. Организаторы ссылаются на "технические причины" и говорят о том, что концертные площадки внезапно отменяют продажу билетов. Зрителям планируют не ждать и сдавать билеты уже сейчас.
Пока только три из десяти городов отменили концерты Арбениной, в остальных продажа билетов пока ведётся.
10:58:38 06-04-2023
Кому интересна эта лесби?
11:05:42 06-04-2023
Гость (10:58:38 06-04-2023)Кому интересна эта лесби?... Лесби
11:07:22 06-04-2023
Кто их дергает за языки? Живут в достатке, везде катаются, а контролировать себя не могут.
11:42:05 06-04-2023
Она начала критиковать Россию еще на майдане в 2014,извинялась и клялась в любви кукраине и майдану.Почему это(арбенина-кулаченко) до сих пор в теле и радио эфирах и пытается гастролировать?
12:25:26 06-04-2023
Что значит - могут ? ДОЛЖНЫ .
13:01:05 06-04-2023
не знаю такую, стало быть -что попало певичка, или кто она там!
14:21:08 06-04-2023
Гость (13:01:05 06-04-2023) или кто она т... Писательница, говорят.
14:27:32 06-04-2023
Нынче если писать умеешь - уже писатель. Любовь - морковь срифмовал - уже поэт.
14:35:32 06-04-2023
Гость (14:27:32 06-04-2023) Нынче если писать умеешь - уже писатель. Любовь - морковь ср... почитайте ее тексты. там поэзия на уровне Пастернака