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Концерты Дианы Арбениной в России могут отменить из-за критики СВО

Местные организаторы говорят о том, что отменяют выступления "по техническим причинам"

06 апреля 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тур Дианы Арбениной по России находится под угрозой отмены. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что причиной отмены может стать критика СВО со стороны певицы. В Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске выступления уже отменили. Организаторы ссылаются на "технические причины" и говорят о том, что концертные площадки внезапно отменяют продажу билетов. Зрителям планируют не ждать и сдавать билеты уже сейчас.

Пока только три из десяти городов отменили концерты Арбениной, в остальных продажа билетов пока ведётся.

СВО культура Шоу-бизнес

Комментарии 9

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Гость

10:58:38 06-04-2023

Кому интересна эта лесби?

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Гость

11:05:42 06-04-2023

Гость (10:58:38 06-04-2023)Кому интересна эта лесби?... Лесби

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Гость

11:07:22 06-04-2023

Кто их дергает за языки? Живут в достатке, везде катаются, а контролировать себя не могут.

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Гость

11:42:05 06-04-2023

Она начала критиковать Россию еще на майдане в 2014,извинялась и клялась в любви кукраине и майдану.Почему это(арбенина-кулаченко) до сих пор в теле и радио эфирах и пытается гастролировать?

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Гость

12:25:26 06-04-2023

Что значит - могут ? ДОЛЖНЫ .

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Гость

13:01:05 06-04-2023

не знаю такую, стало быть -что попало певичка, или кто она там!

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Гость

14:21:08 06-04-2023

Гость (13:01:05 06-04-2023) или кто она т... Писательница, говорят.

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Гость

14:27:32 06-04-2023

Нынче если писать умеешь - уже писатель. Любовь - морковь срифмовал - уже поэт.

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Гость

14:35:32 06-04-2023

Гость (14:27:32 06-04-2023) Нынче если писать умеешь - уже писатель. Любовь - морковь ср... почитайте ее тексты. там поэзия на уровне Пастернака

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