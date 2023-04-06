Концерты Дианы Арбениной в России могут отменить из-за критики СВО

Местные организаторы говорят о том, что отменяют выступления "по техническим причинам"

06 апреля 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тур Дианы Арбениной по России находится под угрозой отмены. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что причиной отмены может стать критика СВО со стороны певицы. В Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске выступления уже отменили. Организаторы ссылаются на "технические причины" и говорят о том, что концертные площадки внезапно отменяют продажу билетов. Зрителям планируют не ждать и сдавать билеты уже сейчас.

Пока только три из десяти городов отменили концерты Арбениной, в остальных продажа билетов пока ведётся.