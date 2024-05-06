Маршрут построен. Как изменится схема движения автобусов № 10 в Барнауле
Схему доработали в соответствии с пожеланиями пассажиров и для улучшения транспортной доступности
06 мая 2024, 17:30, ИА Амител
В Барнауле продлят автобусный маршрут № 10, на который в ближайшее время должны выйти новые автобусы – на данный момент идет доукомплектация штата водителей. Соответствующая информация размещена в автобусах, которые сегодня, 6 мая, вышли на возобновленный маршрут № 1.
На схеме указано, что автобусы № 10 будут ходить от магазина "Ашан" в ТЦ "Волна" на улице Власихинской до остановки "Спартак-2" возле площади Спартака.
Напомним, раньше автобусы № 10 с Павловского тракта поворачивали на улицу Сиреневую, потом – на улицу Взлетную и на улицу Ускова, где была конечная остановка.
17:47:04 06-05-2024
От Ашана до ул. Ленина он сколько ехать будет, часа 2,5?
17:51:30 06-05-2024
Еще один экскурсионный маршрут запустили.
18:10:50 06-05-2024
Такой вопрос, а что пили составлявшие маршрут автобуса №1, что за странные крюки навстречу друг другу, а Садах и Малаховском кольце?
20:40:51 06-05-2024
Гость (18:10:50 06-05-2024) Такой вопрос, а что пили составлявшие маршрут автобуса №1, ч... Всегда так было,чтобы подобрать людей на остановках Сады и Больница
22:52:55 12-05-2024
Гость (20:40:51 06-05-2024) Всегда так было,чтобы подобрать людей на остановках Сады и Б... Не было такого, не было. От куда взяли такие вообще маршруты, дурдом
21:22:35 06-05-2024
Гость (18:10:50 06-05-2024) Такой вопрос, а что пили составлявшие маршрут автобуса №1, ч... ну так они решили всем угодить, а так не бывает.
09:29:07 07-05-2024
Гость (18:10:50 06-05-2024) Такой вопрос, а что пили составлявшие маршрут автобуса №1, ч... Переезды через трамвайные пути не дают проехать. Автобус длинный и низкий,а рельсы твёрдые и высоко положены. Разворот на Попова у садов,и разворот на Чудненко .
15:41:57 07-05-2024
Гость (09:29:07 07-05-2024) Переезды через трамвайные пути не дают проехать. Автобус дли... Лучше там бы пазики были
18:20:52 06-05-2024
Вот раньше автобусы номер10 вообще по Калинина от сев западной до октября ходили. Нахрена по Ленина столько маршрутов. Верните как было изначально!
18:21:58 06-05-2024
Хотя бы один маршрут могли сделать кольцевым - от Балтийской или Сев. Власихинской по Павловскому тракту напрямую в центр
11:33:07 07-05-2024
Чучмек (18:21:58 06-05-2024) Хотя бы один маршрут могли сделать кольцевым - от Балтийской... Был 19 маршрут - говорят не выгодно, короткий !
19:56:10 06-05-2024
каким образом на этот маршрут можно будет попасть утром на Сулиме, например, когда он объедет ВСЕ новые жилые кварталы. От кругового маршрута и то больше бы пользы было бы.
03:03:03 07-05-2024
Гость (19:56:10 06-05-2024) каким образом на этот маршрут можно будет попасть утром на С... А вот скажи как на 53 сесть на ост.Гущина с утра когда они битком набитые едут с Индустриального района ???
10:59:07 07-05-2024
Маршрут хороший - охватывает ВСЕ новостройки. Нужно просто планировать время поездки, чтобы успевать доехать до места назначения. Кому важна скорость поездки - есть маршрутки, такси. Для маршрута главная задача отвезти горожан с работы до дома и обратно. С этой задачей построенный маршрут справляется хорошо, охватывая все районы. Лишь бы транспорта хватало и по времени не сходил бы рано с линии. А всем не угодить. Тем более есть другие альтернативные маршруты, кого не устраивает маршрут 10 автобуса.
12:19:32 07-05-2024
Роман (10:59:07 07-05-2024) Маршрут хороший - охватывает ВСЕ новостройки. Нужно просто п... Сейчас самое дорогое, что есть у людей это время. Давно уже не встречал людей у которых время второстепенно. Задача ОТ не просто доставка граждан а как можно быстрее. Ибо время деньги!!!!
21:43:02 07-05-2024
Гость (12:19:32 07-05-2024) Сейчас самое дорогое, что есть у людей это время. Давно уже ... Время для всех ценное, поэтому им и надо дорожить, т.е. планировать (вставать раньше или переезжать ближе к работе), а автобус не для того, чтобы покататься по городу. Согласен с тем, что время - деньги. Тем более для транспортников это прямые доходы. Хочешь быстрее - плати больше. Обычная экономика. И транспортников тоже можно понять, им (транспортникам) гораздо выгоднее довезти на маршруте много транзитных пассажиров, чем посадить полный автобус людей на конечной и отвезти их до другой конечной, не подсаживал больше пассажиров. Для пассажиров, проживающей на конечной остановке это плюс, конечно. Но зато маршрут выполнил социальную функцию, важную для города, обеспечив охват транспортом района новостроек. А более короткий путь, по Павловскому тракту например, будет отрезать часть города от транспортного сообщения. Сам Павловский тракт и так заполнен автобусами (в часы пик просто стоит движение), т.е. будет польза только для какого-то одного или нескольких микрорайонов, а другие микрорайоны будут без транспортного сообщения. Но другим же людям тоже нужен общественный транспорт. Много жалоб от людей, что не могут уехать со своих остановок, так как автобусы переполненные едут, так что администрации ещё надо работать в этом направлении. Время покажет, как маршрут приживется, может его изменят (как всегда - по многочисленным просьбам горожан). Строительство домов на Павловском тракте продолжается, так что со временем должны появится новые или изменение маршруты общественного транспорта. Наличие общественного транспорта всегда лучше, чем его отсутствие.
21:18:55 06-05-2024
интересно, кому хватит терпения от конечной до центра на нем доехать, причем не разово а регулярно
21:21:59 06-05-2024
причем большинству проживающих в районе конечных остановок явно нужно будет уехать в центр на не куда-нибудь на озерную, а такое время в пути явно никого не порадует, кроме пенсионеров
22:57:19 06-05-2024
Гость (21:18:55 06-05-2024) интересно, кому хватит терпения от конечной до центра на нем...
Транзитные пассажиры маршрутникам не нужны. Нужна сменяемость. Для того и крутят маршрут.
15:46:02 07-05-2024
Вот раньше 10 автобус нормальный был , а сейчас 53 копирует , чую , 53 автобус в минус пойдёт, из-за тупости разработчиков 10 маршрута
15:59:38 07-05-2024
Руслан (15:46:02 07-05-2024) Вот раньше 10 автобус нормальный был , а сейчас 53 копирует ... ты не переживай, в минус этот лоббированный маршрут не уйдет.
16:18:55 07-05-2024
Господи, сделай так, чтобы появился маршрут автобусов с Петра Сухова на Красноармейский! С Потока практически не на чем ехать, при этом пробки, все автобусы и маршрутки очень повторяют маршруты друг друга.
12:42:48 21-05-2024
Страдающий пассажир (16:18:55 07-05-2024) Господи, сделай так, чтобы появился маршрут автобусов с Петр... на 57
13:19:01 08-05-2024
Зачем на Спартак 2? Лучше на площадь Спартака, там десятки маршрутов пересекаются и люди пересаживаются на другие маршруты. А на Спартаке 2 только что в Нагорный парк сходить.