Схему доработали в соответствии с пожеланиями пассажиров и для улучшения транспортной доступности

06 мая 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продлят автобусный маршрут № 10, на который в ближайшее время должны выйти новые автобусы – на данный момент идет доукомплектация штата водителей. Соответствующая информация размещена в автобусах, которые сегодня, 6 мая, вышли на возобновленный маршрут № 1.

На схеме указано, что автобусы № 10 будут ходить от магазина "Ашан" в ТЦ "Волна" на улице Власихинской до остановки "Спартак-2" возле площади Спартака.

Напомним, раньше автобусы № 10 с Павловского тракта поворачивали на улицу Сиреневую, потом – на улицу Взлетную и на улицу Ускова, где была конечная остановка.