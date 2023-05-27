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Маршрутка и грузовик столкнулись в Барнауле

На месте работают сотрудники скорой помощи

27 мая 2023, 19:40, ИА Амител

В Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 60 и грузовика, сообщает Barnaul 22.

Авария случилась на пересечении улицы 65 лет Победы и Энтузиастов.

На опубликованных снимках видно, что маршрутка врезалась в заднее колесо большегруза. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники скорой помощи.

Информации о пострадавших и обстоятельствах произошедшего нет.

Напомним, 27 мая в барнаульском селе Власиха сбили девушку-пешехода. Её увезли в больницу.

Комментарии 1

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Гость

20:25:52 27-05-2023

все ясно маршрутки насаются, они в приоритете. А КамАЗ не знал, он дорогу делает для этого автобуса и у него приоритет т.е. авторитет больше.

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