Маршрутка и грузовик столкнулись в Барнауле
На месте работают сотрудники скорой помощи
27 мая 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 60 и грузовика, сообщает Barnaul 22.
Авария случилась на пересечении улицы 65 лет Победы и Энтузиастов.
На опубликованных снимках видно, что маршрутка врезалась в заднее колесо большегруза. На месте ЧП работают полицейские и сотрудники скорой помощи.
Информации о пострадавших и обстоятельствах произошедшего нет.
Напомним, 27 мая в барнаульском селе Власиха сбили девушку-пешехода. Её увезли в больницу.
20:25:52 27-05-2023
все ясно маршрутки насаются, они в приоритете. А КамАЗ не знал, он дорогу делает для этого автобуса и у него приоритет т.е. авторитет больше.