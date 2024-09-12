Сибирь вошла в число регионов, куда стали чаще путешествовать россияне

Внутренний турпоток за последние месяцы вырос на 12%

12 сентября 2024, 11:43, ИА Амител

Самолет над облаками / Фото: pxhere.com

Российские туристы стали чаще летать на восток страны. Об этом сообщает "Лента".

Аналитики сервиса покупки авиабилетов "Авиасейлс" рассказали, что самыми популярными направлениями стали Кемерово, Якутск и Нижневартовск.

Врио директора департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития России Георгий Груша рассказал, что за последние семь месяцев увеличение внутреннего турпотока составило 12%.

Отмечается рост популярности городов Сибири и Дальнего Востока, в частности Иркутска, Кемерова и Якутии.

Ранее турагент назвала Алтай одним из лучших мест для отдыха пенсионеров. В число регионов, примечательных своей природой, она также включила Минеральные воды и Ессентуки. Крым же, по словам эксперта, стал менее популярным в последнее время.