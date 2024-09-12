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Сибирь вошла в число регионов, куда стали чаще путешествовать россияне

Внутренний турпоток за последние месяцы вырос на 12%

12 сентября 2024, 11:43, ИА Амител

Самолет над облаками / Фото: pxhere.com
Самолет над облаками / Фото: pxhere.com

Российские туристы стали чаще летать на восток страны. Об этом сообщает "Лента"

Аналитики сервиса покупки авиабилетов "Авиасейлс" рассказали, что самыми популярными направлениями стали Кемерово, Якутск и Нижневартовск.

Врио директора департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития России Георгий Груша рассказал, что за последние семь месяцев увеличение внутреннего турпотока составило 12%.

Отмечается рост популярности городов Сибири и Дальнего Востока, в частности Иркутска, Кемерова и Якутии.

Ранее турагент назвала Алтай одним из лучших мест для отдыха пенсионеров. В число регионов, примечательных своей природой, она также включила Минеральные воды и Ессентуки. Крым же, по словам эксперта, стал менее популярным в последнее время.

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Комментарии 3

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Гость

13:13:08 12-09-2024

это не турпоток, а вахтовики.. тоже мне.. путешествия на восток..

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Гость

13:55:51 12-09-2024

Гость (13:13:08 12-09-2024) это не турпоток, а вахтовики.. тоже мне.. путешествия на вос... Во во, что там в Кемерово делать

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Гость

13:58:54 12-09-2024

раньше сюда пешком путешествовали... по этапу...
а сейчас... вон оно как!

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