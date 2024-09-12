Сибирь вошла в число регионов, куда стали чаще путешествовать россияне
Внутренний турпоток за последние месяцы вырос на 12%
12 сентября 2024, 11:43, ИА Амител
Российские туристы стали чаще летать на восток страны. Об этом сообщает "Лента".
Аналитики сервиса покупки авиабилетов "Авиасейлс" рассказали, что самыми популярными направлениями стали Кемерово, Якутск и Нижневартовск.
Врио директора департамента реализации проектов в сфере туризма Минэкономразвития России Георгий Груша рассказал, что за последние семь месяцев увеличение внутреннего турпотока составило 12%.
Отмечается рост популярности городов Сибири и Дальнего Востока, в частности Иркутска, Кемерова и Якутии.
Ранее турагент назвала Алтай одним из лучших мест для отдыха пенсионеров. В число регионов, примечательных своей природой, она также включила Минеральные воды и Ессентуки. Крым же, по словам эксперта, стал менее популярным в последнее время.
13:13:08 12-09-2024
это не турпоток, а вахтовики.. тоже мне.. путешествия на восток..
13:55:51 12-09-2024
Гость (13:13:08 12-09-2024) это не турпоток, а вахтовики.. тоже мне.. путешествия на вос... Во во, что там в Кемерово делать
13:58:54 12-09-2024
раньше сюда пешком путешествовали... по этапу...
а сейчас... вон оно как!