Mash: попкорн подорожает по меньшей мере на 20%

Увеличение цены ожидается как в кинотеатрах, так и в магазинах

21 сентября 2023, 19:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Попкорн подорожает по меньшей мере на 20% к середине октября 2023 года. Как сообщает Telegram-канал Mash, причина в увеличении цены зерна из-за дизельного топлива и запчастей для сельхозтехники, которые закупают по новому курсу.

По словам собеседника канала из крупной компании – производителя зерна в РФ, повышать цены на товар придется во избежание убытков на фоне изменения курса доллара. В результате 23-килограммовый мешок зерна теперь обходится в районе 3 тысяч рублей, а оптом от 20 тонн – в 2 тысячи рублей. Раньше они стоили 2500 и 1650 рублей.

Подорожание ожидается уже в следующем месяце, когда урожай на полях Ростовской области и Адыгеи соберут и отправят на продажу.