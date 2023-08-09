К осени в России подорожают колбаса и сосиски. Почему и на сколько?
Проблема не в оборудовании, уверяют представители индустрии
09 августа 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Осенью 2023 года в России вырастут цены на колбасные изделия и сосиски. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в топ-менеджменте крупной мясной компании. Отмечается, что резкого роста не будет – производителей сковывают контракты с ретейлерами. Но и удержать цены на одном уровне не получится.
О том, из-за чего и на сколько подорожают колбаса и сосиски, – в материале amic.ru.
1
На сколько к осени в России подорожают колбаса и сосиски?
Как рассказали Baza источники в топ-менеджменте компании "Мясницкий ряд", цены на колбасу и сосиски осенью вырастут на 5-10%. Но эксперты уверяют, что это не предел: затем, скорее всего, будет еще подорожание.
2
Из-за чего растут цены?
По словам собеседников Baza, причина подорожания – в самом мясе. За последние пару месяцев в России значительно выросла как стоимость курицы, так и свинины. Увеличились не только оптовые, но и розничные цены. По отдельным позициям подорожание и вовсе составило больше 30%, сообщает Telegram-канал.
С оборудованием и комплектующими у производителей все в порядке, говорят источники.
3
А что, мясо действительно подорожало?
Да. Amic.ru уже писал, что цена на курицу летом 2023-го побила исторический рекорд. Причем в Алтайском крае стоимость курятины перевалила за "психологическую" отметку в 200 рублей. За три месяца цена на мясо птицы в регионе выросла почти на 30%.
Вслед за курицей начала дорожать и свинина. Эксперты говорят, что эти два подорожания связаны между собой. Из-за скачка цен на курицу свиное мясо стало более выгодным для производителей. Они стали больше его закупать, а увеличение спроса повлекло за собой рост цен.
Кстати, о том, что еще подорожало в Алтайском крае, читайте на amic.ru.
4
Дорожает ли колбаса сейчас?
Зависит от региона. Например, в Алтайском крае за последний месяц средняя цена на сосиски и сардельки (по данным Алтайкрайстата за 26 июня и за 31 июля) увеличилась на 3,6% и сейчас составляет 469,54 рубля за килограмм.
Полукопченые колбасы за этот же период стали стоить в среднем 560,07 рубля за кг вместо прежних 542,07 рубля. Рост цены – 3,3%.
Что касается вареной колбасы, то средняя цена выросла с 441,94 до 460,70 рубля за килограмм, или на 4,2%.
14:25:44 09-08-2023
Пора писать новости уже иначе. не колбаса дорожает, а наглость у владельцев магазинов крепчает. И чем крупнее сеть тем сильней цены выше. Озверели просто быдла. Требуется уже вмешательство правительства в ценорегулирования, установить максимальные наценки, ну не правильно когда производство изделия в котором участвует не один десяток человек стоит к примеру 100 рублей, а потом магазин, просто на правах барыги продает его за 900.
16:40:26 10-08-2023
Гость (14:25:44 09-08-2023) Пора писать новости уже иначе. не колбаса дорожает, а наглос... Дорожает все в больших сетевых магазинах. В маленьких ничего не дорожает! Чем богаче тем жадней
14:27:51 09-08-2023
В колбасе нет мяса Ретейлеров надо к стенке.
14:42:50 09-08-2023
Поражаюсь тупоголовым людям, которые хотят что бы правительство помогло, да это оно и делает, не заметили. Уже 24 года это продолжается и дальше будет... Пока у нас несменяемый презик....
15:26:16 09-08-2023
Игорь (14:42:50 09-08-2023) Поражаюсь тупоголовым людям, которые хотят что бы правительс... Несменяемый презик у тебя на голове.
15:44:14 09-08-2023
Это уже рывок или просто отрицательная динамика?
23:56:20 09-08-2023
Колбаса, сосиски - и мясо.. Объясните, при чем здесь мясо? А Патрушев заявил, что к осени цена на мясо снизится. И где здесь вообще логика? Наверное, в химпромышленности повышение цен...