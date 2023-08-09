Проблема не в оборудовании, уверяют представители индустрии

09 августа 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Осенью 2023 года в России вырастут цены на колбасные изделия и сосиски. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в топ-менеджменте крупной мясной компании. Отмечается, что резкого роста не будет – производителей сковывают контракты с ретейлерами. Но и удержать цены на одном уровне не получится.

О том, из-за чего и на сколько подорожают колбаса и сосиски, – в материале amic.ru.

1 На сколько к осени в России подорожают колбаса и сосиски? Как рассказали Baza источники в топ-менеджменте компании "Мясницкий ряд", цены на колбасу и сосиски осенью вырастут на 5-10%. Но эксперты уверяют, что это не предел: затем, скорее всего, будет еще подорожание.

2 Из-за чего растут цены? По словам собеседников Baza, причина подорожания – в самом мясе. За последние пару месяцев в России значительно выросла как стоимость курицы, так и свинины. Увеличились не только оптовые, но и розничные цены. По отдельным позициям подорожание и вовсе составило больше 30%, сообщает Telegram-канал. С оборудованием и комплектующими у производителей все в порядке, говорят источники.

3 А что, мясо действительно подорожало? в 200 рублей. За три месяца цена на мясо птицы в регионе выросла почти на 30%. Да. Amic.ru уже писал, что цена на курицу летом 2023-го побила исторический рекорд . Причем в Алтайском крае стоимость курятины перевалила за "психологическую" отметку. За три месяца цена на мясо птицы в регионе выросла почти на 30%. Вслед за курицей начала дорожать и свинина . Эксперты говорят, что эти два подорожания связаны между собой. Из-за скачка цен на курицу свиное мясо стало более выгодным для производителей. Они стали больше его закупать, а увеличение спроса повлекло за собой рост цен. Кстати, о том, что еще подорожало в Алтайском крае, читайте на amic.ru