Mash: топливо у севшего в поле под Новосибирском Airbus кончилось из-за ошибки пилота

В отчетах Росавиации указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимание на индикаторы, которые показывали, что судно летит с выпущенным шасси

26 сентября 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: Baza

Самолет Сочи – Омск, который 12 сентября экстренно совершил посадку в поле в Новосибирской области, не долетел до аэропорта из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в отчетах Росавиации указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, которые показывали, что судно летит с выпущенными шасси. По этой причине Airbus A320 не смог долететь до Новосибирска.

"У лайнера отказала "зеленая" система гидравлики во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Экипаж ушёл на второй круг и при маневре перевел кран уборки и выпуска шасси в положение "уборка", но они остались выпущены", – заявили журналисты.Информация якобы отображалась на табло, но Семенов и Белов этого не заметили. Они рассчитали расход горючего без дополнительной аэродинамической нагрузки – выпущенные шасси увеличивают его примерно на 15%.

При этом Telegram-канал Baza отметил, что Белов при расчете топлива учитывал этот момент. Он рассказал им, что принял во внимание поломку и при выборе места посадки – при сильном порывистом ветре садиться с неработающей гидравликой в аэропорту Омска было опасно.

После того как A320 ушел с посадки, у самолета не закрылась створка шасси. Как рассказывает Белов, он имел это в виду, когда считал необходимое количество топлива до Новосибирска.

"В процессе полета с топливом было все нормально, но после рубежа возврата на аэродром в Омске у меня топливо критически стало уменьшаться и не сходиться с моими расчетами и фактическими показателями на индикации", – рассказал Белов.Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск, в небе у него возникли проблемы с гидравликой. Пилоты перенаправили борт в Новосибирск, но из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле.