Mash: топливо у севшего в поле под Новосибирском Airbus кончилось из-за ошибки пилота
В отчетах Росавиации указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимание на индикаторы, которые показывали, что судно летит с выпущенным шасси
26 сентября 2023, 20:35, ИА Амител
Самолет Сочи – Омск, который 12 сентября экстренно совершил посадку в поле в Новосибирской области, не долетел до аэропорта из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, в отчетах Росавиации указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не обратили внимания на индикаторы, которые показывали, что судно летит с выпущенными шасси. По этой причине Airbus A320 не смог долететь до Новосибирска.
"У лайнера отказала "зеленая" система гидравлики во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске. Экипаж ушёл на второй круг и при маневре перевел кран уборки и выпуска шасси в положение "уборка", но они остались выпущены", – заявили журналисты.Информация якобы отображалась на табло, но Семенов и Белов этого не заметили. Они рассчитали расход горючего без дополнительной аэродинамической нагрузки – выпущенные шасси увеличивают его примерно на 15%.
При этом Telegram-канал Baza отметил, что Белов при расчете топлива учитывал этот момент. Он рассказал им, что принял во внимание поломку и при выборе места посадки – при сильном порывистом ветре садиться с неработающей гидравликой в аэропорту Омска было опасно.
После того как A320 ушел с посадки, у самолета не закрылась створка шасси. Как рассказывает Белов, он имел это в виду, когда считал необходимое количество топлива до Новосибирска.
"В процессе полета с топливом было все нормально, но после рубежа возврата на аэродром в Омске у меня топливо критически стало уменьшаться и не сходиться с моими расчетами и фактическими показателями на индикации", – рассказал Белов.Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск, в небе у него возникли проблемы с гидравликой. Пилоты перенаправили борт в Новосибирск, но из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле.
21:10:57 26-09-2023
Ну вот и нашли козла-отпущения. А ему старший аплодировал. Как теперь быть?
09:23:20 27-09-2023
Гость (21:10:57 26-09-2023) Ну вот и нашли козла-отпущения. А ему старший аплодировал. ... Если закон всемирного тяготения не нравится президенту, то его можно отменить решением.
07:54:55 27-09-2023
Стрелочник всегда виноват! Даже если он пилот...
09:31:27 27-09-2023
Дождемся результатов официального расследования. А то в прошлый раз при посадке на кукурузное поле пилотов сразу героями обвинили, фильмы про них сняли, никто расследование и не читал.
09:52:26 27-09-2023
Гость (09:31:27 27-09-2023) Дождемся результатов официального расследования. А то в прош... Есть про них и другое мнение профи. Летчики хоть и действовали сумбурно, но в итоге сделали всё правильно. Прилет птиц в оба двигателя на взлёте - это далеко не подарок ни для кого.
11:23:26 27-09-2023
Гость (09:31:27 27-09-2023) Дождемся результатов официального расследования. А то в прош... А зачем читать, если главный их героями объявил? Получается подвернуть сомнению его мнение.... А это знаете ли чревато....
09:37:30 27-09-2023
Изначально было понятно, что лётчики решили сыграть в "героев" и намеренно ушли от Омска сажать самолёт в поле, рискуя жизнями пассажиров, чтобы прославиться.
09:59:39 27-09-2023
Гость (09:37:30 27-09-2023) Изначально было понятно, что лётчики решили сыграть в "герое... а не чего они в одной лодке с пассажирами находились
10:06:01 27-09-2023
гость (09:59:39 27-09-2023) а не чего они в одной лодке с пассажирами находились ... А если они интеллектуально способны всего лишь навсего обдумывать свои поступки также, как вы пишите?
10:10:05 27-09-2023
Гость (09:37:30 27-09-2023) Изначально было понятно, что лётчики решили сыграть в "герое... От это бурная фантазия у провинциалов! ))) Просто жесть!
10:21:53 27-09-2023
Гость (10:10:05 27-09-2023) От это бурная фантазия у провинциалов! ))) Просто жесть!... Послушай совет. Прежде чем обзывать кого-то провинциалом, набери в поисковике слово "сарказм"...
10:54:24 27-09-2023
Гость (10:21:53 27-09-2023) Послушай совет. Прежде чем обзывать кого-то провинциалом, на... Почему обзывать? Зачем обижаться на очевидное. Барнаул - глубоко провинциальный город. Периферия. Чигири. Что не так? И до сараказма в твоем посте как до Парижу раком. Глупость - да. Сарказм - нет.
10:28:31 27-09-2023
Гость (09:37:30 27-09-2023) Изначально было понятно, что лётчики решили сыграть в "герое... Не пори чушь, ей больно. Изначально у самолета "отказала "зеленая" система гидравлики во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске". То есть в Омске он бы не сел по-любому на тот момент. При данной неисправности пробег после посадки может быть значительно больше, чем в обычных условиях. Взлетно-посадочная полоса в Омске 2500 метров, а в Новосибе 3597 метров. Поэтому никто в героев не хотел играть. А то, что сам пилот говорит, что учитывал, что аэродинамика изменилась, из-за того, что створка не закрылась, но топливо все равно быстрее кончилось и пришлось сажать в поле, говорит, что пилот реально ГЕРОЙ, а не такой диванный пилот, как ты.
11:02:16 27-09-2023
ыть (10:28:31 27-09-2023) Не пори чушь, ей больно. Изначально у самолета "отказала "зе... Ты реально считаешь, что сажать самолет в поле безопаснее, чем на подготовленную полосу??? Чудны дела твои, господи..
11:32:02 27-09-2023
Ч.Т.Д.
15:42:21 27-09-2023
Блин, сколько же диванных авиаэкспертов появилось, причем, с весьма категоричными выводами.
16:03:06 27-09-2023
Гость (15:42:21 27-09-2023) Блин, сколько же диванных авиаэкспертов появилось, причем, с... На корточках сидеть привыкли?
16:20:35 27-09-2023
Гость (16:03:06 27-09-2023) На корточках сидеть привыкли?... Нет, я не из этих. Просто полагаю, что делать столь категоричные выводы могут только квалифицированные специалисты владеющие полным объемом информации о происшедшем авиапроисшествии, причем, только после кропотливого анализа и тщательного изучения всех деталей события, а для этого требуется немало времени.