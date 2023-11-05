Машина улетела в кювет на бийской трассе

Помощь пострадавшим быстро оказали очевидцы

05 ноября 2023, 16:17, ИА Амител

Кадр из видео

Иномарка улетела в кювет на трассе Барнаул – Бийск. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, сразу же после случившегося у дороги остановилось множество людей. Водители помогли выбраться людям из машины, обработали раны, вызвали спасателей.

Также отмечается, что люди даже смогли самостоятельно вытащить машину из кювета.

Пострадавшим помощь врачей не потребовалась.